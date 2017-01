Un rival incómodo

El C.V. Río Duero regresa esta tarde al pabellón de Los Pajaritos en el primer encuentro en casa de la segunda vuelta de la Superliga, un compromiso en el que los sorianos se miden a partir de las 19.15 horas al Cajasol Juvasa. Dani Sanz, por molestias en una rodilla, es baja en el conjunto que dirige Manuel Sevillano.



El conjunto soriano logró la clasificación para la Copa del Rey hace 15 días y debe marcarse nuevos retos esta temporada. Uno de ellos es intentar estar en el play off por el título, una labor compleja pero que no está descartada. Los cuatro primeros equipos de la Superliga se juegan el título al final de la fase regular. Unicaja, Ibiza, Palma y Cai Teruel ocupan ahora mismo esas cuatro primeras plazas e igualmente, salvo por algún despiste, parecen estar un punto o más por encima del resto de participantes. No obstante, tienen sus despistes y a esa oportunidad, aunque remota, quieren aferrarse los de Manuel Sevillano.



Los celestes tiene ahora tres partidos consecutivos ante quinto, tercero y cuarto (Cajasol, Ibiza Voley y Cai Teruel) disputando en Los Pajaritos los dos primeros de ellos. Compromisos que, de sacarlos adelante, permitiría a los celestes tener opciones de colarse entre los cuatro primeros. La opción es muy complicada como complicado es el primero de esos partidos, el de esta tarde ante un Cajasol Juvasa que ya venció a los celestes en la primera vuelta y viene de ganar a Ibiza Voley. «Es un equipo con muy pocas fisuras y casi todo lo que hace lo hace bien. Están con dos centrales, sobre todo Cabrera que es espectacular», apuntaba Manuel Sevillano al hablar del rival que hoy estará sobre el parqué de Los Pajaritos.



De cara al compromiso de esta tarde, el de Rioseco no puede contar con Dani Sanz a quién los médicos le han pedido que repose durante 20 días por las molestias que tiene en una rodilla.