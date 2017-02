Ripa tiene que parar

Jagoba Arrasate se verá obligado a hacer cambios en el once este domingo ante el Cádiz. El técnico rojillo no podrá contar con Adrián Ripa, a quien una lesión le tendrá apartado de los terrenos de juego durante al menos un mes. De esta forma, José Manuel Casado será una de las novedades de cara al compromiso ante el Cádiz. El jugador sevillano admite que está preparado para jugar aunque no le gusta tener que hacerlo por la lesión de un compañero.



Adrián Ripa se perderá al menos un mes de competición. El lateral numantino, que pidió el cambio en el encuentro ante el Nástic, sufre una pequeña rotura de fibras en el recto anterior de su pierna izquierda, la zona de golpeo. El plazo aproximado de recuperación será de un mes si bien todo dependerá de la evolución de la misma. El capitán rojillo ha disputado casi mil minutos esta temporada, los cuatro primeros de forma alterna. Desde la jornada 19 y hasta el pasado sábado disputó todos los minutos rindiendo a un gran nivel.



La baja del de Épila obliga a Jagoba Arrasate a hacer un cambio en el lateral izquierdo y el mejor colocado para ocupar ese puesto no es otro que Casado, fichado en el mercado invernal para reforzar la banda ante la lesión de Luis Valcarce. El jugador sevillano tendrá por tanto este domingo ante el Cádiz la oportunidad de tener sus primeros minutos ligueros siempre y cuando el cuerpo técnico rojillo lo estime oportuno.



Precisamente Casado admitía ayer estar «contento», ya que «parece ser que voy a tener la oportunidad esta semana», si bien afirmaba que «no me gusta nunca entrar por la lesión de un compañero y, en este caso, Adrián es buen compañero». «Tanto él como el equipo estaban haciendo las cosas muy bien pero hay que seguir, que vuelva lo antes posible porque me gusta que todo el equipo esté disponible y preparado», apuntaba el lateral rojillo.



Casado lleva un mes entrenando con el grupo y físicamente está preparado más allá de que le pueda faltar esa chispa que solo dan la disputa de partidos en competición: «Es verdad que con los partidos vas cogiendo esa chispa que siempre te falta pero yo en los entrenamientos me dejo el cien por cien para que se note lo menos posible».



El jugador admite que tenía asumida su rol de suplente hasta la fecha ya que «el equipo venía haciendo las cosas muy bien», y aboga por seguir en la misma línea ya que perder un encuentro «no significa que por perder un partido, no sigamos bien». «Soy jugador que hace equipo, tengo mi experiencia y puedo aportar esas cosas. Creo que no hay ningún futbolista por encima de otros, somos un gran vestuario y, si finalmente el míster decide ponerme, que no se note el cambio de Ripa por mí», expresaba el futbolista sobre lo que puede aportar sobre el verde este domingo ante el Cádiz.