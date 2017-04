Adrián Ripa siempre se ha caracterizado por las ganas. Las ganas de jugar y las ganas de luchar cada balón sobre el terreno de juego. El lateral izquierdo está con ganas de volver al verde después de la lesión sufrida a finales de febrero. El aragonés cree que el equipo ha dejado atrás la mala racha tras ganar en el Martínez Valero, equipo que ya piensa en lograr tres nuevos puntos ante el Tenerife para sellar lo antes posible el objetivo de la permanencia.



El capitán numantino cumple su segunda semana de entrenamiento a pleno rendimiento y de ahí admita estar «con muchas ganas de ayudar al equipo donde el míster decida y a por el Tenerife». «Caí en un momento en el que estaba bien, son cosas que pasan, pero otra vez me encuentro fuerte para ayudar en todo lo que pueda al equipo», añade el jugador rojillo. Durante este tiempo de baja, Ripa ha visto como el equipo acumulaba una racha de ocho encuentros sin ganar una racha que ya ha quedado atrás: «Creo que todos los años hay rachas negativas en todos los equipos, creo que la nuestra ya la hemos superado, en Elche hicimos un gran partido, rompimos esa racha de no hacer goles y defensivamente estamos bien. Vamos a ir a por el Tenerife que no lo va a poner fácil».



En este sentido admite que é siempre quiere ayudar por lo que «se pasa peor en la grada que en el campo, como compañero quieres estar al cien por cien y ayudar» una ayuda que confía en poder brindar pronto para que «el Numancia vaya hacia arriba juegue quien juegue y lograr esos 50 puntos que nos dan la salvación». Ala hora de dar una explicación sobre esa racha negativa, Ripa desconoce las razones y añade que «el vestuario se estaba con una ilusión increíble por lograr esa cuarta victoria». «A qué se debe realmente no lo sé, creo que la Segunda está muy igualada y se decide por detalles, el Nástic nos ganó y nos tocó un poco los planes. A raíz de ahí vino esa racha negativa que ya hemos superado y ahora quedan ocho partidos que hay que afrontar de la mejor manera posible, sobre todo para que los aficionados estén contentos».



El reto más inmediato es el Tenerife, un equipo del que destaca su capacidad ofensiva: «Al Tenerife lo conocemos, lo están haciendo muy bien. Arriba tiene gente decisiva como Amath que es muy rápido, está Suso, tiene gente veterana y muy buena. Tiene unos jugadores explosivos arriba y atrás lo están haciendo bien, no va a ser un partido fácil, va a ser igualado pero jugamos en casa ante nuestra gente y vamos a salir a muerte».