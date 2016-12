El Río Duero ya piensa en el C.V. Meditarráneo

La plantilla del C.V. Río Duero regresó ayer a los entrenamientos tras el parón navideño y lo hizo con la vista puesta en el compromiso del próximo día 7 ante el C.V. Mediterráneo, compromiso que es clave para entrar en la Copa del Rey.



En la sesión de ayer Manuel Sevillano pudo entrenar con su plantilla al completo a excepción de Julien Winkelmuller por una gastroenteritis. Con el grupo pudo entrenar Abel Bernal quien se ha perdido los dos últimos meses de competición por lesión. El central no está no obstante plenamente restablecido de la misma por lo que no puede entrenar con la máxima intensidad. Igualmente con el grupo trabajó Jean Oriol quien se perdió el último choque por un esguince.



El Río Duero tendrá el viernes un amistoso ante el UVA y descansará el fin de semana ante de volver a los entrenamiento el día 2.