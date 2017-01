Un Río Duero sin complejos

El Río Duero Soria no se arruga ante la visita del Ibiza Voley (19.15 horas en el pabellón de Los Pajaritos) y buscará una victoria para seguir albergando esperanzas de entrar en los play off por el título de la Superliga. Los baleares son segundos en la tabla, aunque cierto es que como visitantes bajan su rendimiento y hace un par de semanas hincaban la rodilla en la complicada pista del Cajasol Juvasa. Un Río Duero que va a por todas y que no tiene complejos ante una de las escuadras más poderosas de la categoría.

Las intenciones de los celestes son claras, aunque también saben de la dificultad que va a presentar este Ibiza Voley que la pasada jornada daba buena cuenta del Barcelona en su cancha. Así, Ibiza parte como favorito pero este Río Duero puede que se encuentre en el mejor momento de la temporada y parece que las lesiones ahora sí que le están respetando.

Los de Manuel Sevillano, además de lograr in extremis la clasificación para la Copa del Rey, encadenan tres victorias seguidas y su moral está por las nubes. Los sorianos ganaban a Mediterráneo, Vecindario y Cajasol y esta tarde quieren seguir con su buena racha con el objetivo de escalar puestos en la clasificación. El reto es dar caza a Cajasol y ver el rendimiento del irregular Teruel para soñar con la cuarta plaza.

El Río Duero Soria y la empresa Embutidos Moreno Saez, con la colaboración de la Peña La Curva Soriana, invitarán a merendar una buena tapa de Torrezno de Soria a todos aquellos aficionados que realicen una consumición en el bar del pabellón durante el partido que el sábado enfrenta al club soriano con el Ibiza Volley a las 19.15 horas.

Teruel sufrió para batir en casa a Vecindario por 3-2. Los canarios presentaron una gran oposición y ya dejaron clara su intención de ir por la victoria al poner 0-1 en el marcador. Reaccionaron los turolenses que se llevaron las dos mangas siguientes, pero la escuadra canaria logró un ajustado 24-26 en el cuarto set que mandaba el choque al tie-break. En el set decisivo, los ataques de Jaroslaw Lech (25 puntos) y el trabajo de bloqueo de los naranjas dieron la victoria a la escuadra aragonesa 15-9.

Respecto a la pasada jornada, Can Ventura Palma dio la campanada de la jornada y derrotó a Unicaja Almería 3-2. Se trataba de la primera derrota de la escuadra almeriense que hasta su visita al pabellón Germán Escalas contaba sus partidos por victoria.