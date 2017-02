El Río Duero planta cara

No defraudó a nadie el encuentro entre CV Teruel y Río Duero Soria, dos de los equipos mas en forma de la competición que protagonizaron un duelo sin tregua hasta el último momento. Al final, sin embargo, el mayor acierto de los locales en los momentos decisivos decantó el choque a su favor, 3-1, y los sorianos volvieron de vacío pese a que ofrecieron una excelente imagen.



Río Duero salto muy enchufado a la pista del Pabellón Los Planos. Los sorianos no querían dar opciones a su rival y apostaron desde el inicio por un juego rápido y contundente, sobre todo en ataque. Así, los visitantes no tardaron en hacerse con el control del choque y pronto conseguían abrir brecha en el marcador (1-5). Remontaba Teruel y cuando peor se ponían las cosas, Manu se convertía, una vez mas, en la estrella que guía a Río Duero Soria y volvía a dar ventaja a los suyos (10-16). Los sorianos conseguían anotarse la manga por 20-25.



Parecía que el segundo set iba a transcurrir por los mismos derroteros (1-4), pero lo cierto es que pronto se vio que CV Teruel había dado un paso al frente. Tocaba arriesgar si querían frenar a los sorianos, y el equipo local no dudó en mostrarse mas agresivo, disputándole el dominio a un Río Duero Soria que ya no lo tenía tan fácil. El choque se igualó por completo y el toma y daca era constante, con idas y venidas y cambios de saque continuos, aunque siempre eran los locales los que iban un pasito por delante (11-10). Con 18-18, un error en el servicio visitante, sin embargo, volvía a dar alas a los locales, que con un arreón definitivo empataban el encuentro a un set (25-23).

CV Teruel volvía a colocarse por delante en el inicio del tercer set, aunque la intensidad y el enorme esfuerzo de Río Duero Soria. Los sorianos mantuvieron el equilibrio hasta el 16-16. Pero duró poco la alegría y el ataque demoledor de los locales volvía a decantar la balanza 21-16. Al final, no hubo sorpresas y CV Teruel puso el 2-1 en el luminoso (25-21).



No quedaban mas opciones y Río Duero Soria tenía que jugarse el todo por el todo en la cuarta manga. Tocaba arriesgar de nuevo y lo hicieron desde el inicio los sorianos. El partido se convirtió en un toma y daca (6-6) hasta que los visitantes metieron una marcha mas y con un bloqueo ganador abrían una pequeña brecha (7-10). Sin embargo CV Teruel recuperó pronto el control con un juego muy agresivo en la red que llevó el partido a un toma y daca sin cuartel. La igualdad era absoluta, tanto que el set se prolongó hasta el 29-27 final que daba el triunfo a un Teruel mas acertado en los compases finales.