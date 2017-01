El Río Duero se mueve para la Copa

El C.V. Río Duero ya ha empezado a movilizarse de cara a contar con el mayor apoyo posible de aficionados de cara al compromiso de cuartos de final de la Copa del Rey que tendrá lugar ante Palma el próximo 24 de febrero. Ese movilización ha empezado a tener lugar de mano de algunos de sus jugadores, entre ellos el capitán Manu Salvador quien aboga por regresar al sistema de ocho equipo en el torneo en próximas ediciones.



Nada más conocerse los horarios del primer partido, Manu Salvador y Abel Bernal, ambos madrileños, empezaron a mover hilos entre sus amigos de la capital con el fin de contar con el mayor apoyo posible de la grada en ese primer compromiso. «Estamos llamando a toda la gente para que vaya a animarnos», expresa el capitán del Río Duero quien augura un buen ambiente en el pabellón Europa de Leganés, ciudad que cuenta con muchos aficionados al voleibol a los que habrá que sumar a los sorianos que acudan a animar al equipo de Manuel Sevillano. «El año pasado al ser jueves coincidió muy mal pero este año siendo en Madrid y viernes, creo que irá un buen grupo de Soria», apunta el receptor del equipo soriano.



La competición contará nuevamente con seis equipos en el que los dos mejores clasificados pasan directamente a las semifinales. Para Manu Salvador este sistema «no es justo, no todos los equipos participan con las mismas posibilidades». «Desde que se hace esto, el 75% de los que han descansado han ganado 3-0 en semifinales. Si nosotros ganáramos a Palma, que será difícil y exigirá un gran esfuerzo, nos encontraríamos ante Unicaja totalmente descansado y esa es una ventaja muy grande», relata el capitán quien expresa además que el ganador de su eliminatoria no tendrá ni 24 horas de descanso entre los cuartos de final y la semifinal.



El jugador madrileño entiende que esta situación tuviera lugar unos años atrás debido a la crisis pero cree que es hora de volver al formato de ocho equipos y más cuando esta temporada ha habido conjuntos que han estado pugnando por colarse en esa fase final y les ha fastidiado quedarse fuera.

En el plano deportivo, el capitán celeste sigue tirando del carro pese a las molestias derivadas de la intervención en el tobillo izquierdo a la que se sometió el pasado verano, unas molestias por las que no está pudiendo entrenar con la normalidad que le gustaría y por las que este viernes visita a un especialista en Madrid. «En el tobillo tengo molestias, me he realizado una resonancia y han visto un edema y microrroturas», indica el jugador celeste. Manu Salvador reconoce que el haber estado entrenando y jugando no han permitido una correcta recuperación y por este motivo tiene «bastantes molestias». «No puedo entrenar todos los días y los días de partido puedo aguantar a base de pastillas», admite el capitán quien no esconde que parar sería lo más adecuado para recuperarse. Pese a todo, el capitán celeste señala que este sábado estará sobre la cancha de Los Pajaritos en el complicado compromiso que los de Manuel Sevillano tienen ante Ibiza Voley, el tercer clasificado de la Superliga.