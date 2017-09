El reto de un pueblo

a Sociedad Deportiva Tardelcuende comenzará a escribir este domingo, a partir de las 17.30 horas en el campo Abel Antón, una de sus páginas más históricas desde su fundación: el debut en la Primera División Regional de Aficionados ante el Racing Lermeño. Por delante una temporada que será un reto para el equipo y también para un pueblo como Tardelcuende que está volcado con sus colores. Aunque en la mente de todos está conseguir la gesta de la permanencia, el primero de los objetivos, como bien apunta su entrenador Mario Salvachúa, «es disfrutar».



Y vaya que van a disfrutar los aficionados tardelcondinos a partir de este fin de semana en una categoría superior que hace unos años estaba a años luz de la entidad y también de la localidad. Disfrutar y también ganar a base de la ilusión de un club formado por un gran grupo de amigos. «Tenemos muchas ganas de que llegue el momento del primer partido de Liga», comentaba el míster de los rojinegros, quien añadía que «todos tenemos una gran ilusión de que llegue el día. Sabemos lo que representa para el pueblo y queremos que se sientan orgullosos de su equipo».



Estas ganas y esta ilusión pueden tener una doble lectura tanto positiva como negativa, como reconoce Salvachúa. «Va a ser muy importante contener los nervios de los jugadores en este debut», señalaba. Y es que el cuerpo técnico, con su primer entrenador a la cabeza, tiene una importante labor psicológica «para saber controlar esa ansiedad de jugar el primer partido en la categoría», reconocía el míster.



El Tardelcuende arrancará esta histórica temporada 2017-2018 ante un Racing Lermeño que en épocas pasadas llegó a ser de los gallitos en el grupo de Castilla y León de Tercera División. «Va ser un partido complicado», apuntaba el técnico.



Salvachúa prefiere no pensar en el resultado a la finalización de los noventa minutos del domingo, pero cuando se le pregunta si se imagina que el debut sea con tres puntos en el casillero no duda en señalar que «sería increíble». Al margen del valor de esta primera victoria, comenzar ganando daría un plus de confianza a un equipo que va a ser novato en estas lides.



Para intentar conseguir este primer triunfo, el Municipal Abel Antón tiene asegurada el domingo una gran entrada para arropar a los suyos. «De otra cosa puedo no estar seguro, pero del apoyo de nuestra gente no me cabe ninguna duda», afirmaba el entrenador del Almazán. El Tardelcuende cuenta con una importante masa social de más de 500 socios y la afluencia de aficionados en el campo este fin de semana esta asegurada.



El jugador número doce será vital para un cuadro del Izana que sabe que el fortín del Abel Antón será vital para la continuidad en la categoría. «Tenemos que sacar muchos puntos en casa. Por ahí pasarán nuestras opciones de permanencia», indicaba el preparador adnamantino.



Salvachúa y el Tardelcuende sueñan con esa salvación en Regional pero el propio técnico reconoce «lo más importante será disfrutar». El míster va más allá y dice que «nuestro verdadero reto va a ser saber cuál es el nivel de esta plantilla». Hay que recordar que este Tardelcuende fue el curso pasado el gran dominador de la Liga Provincial. Acarició hacer el doblete pero finalmente sus vecinos del Quintana se llevaron la Copa Diputación.

"TENGO UN GRUPO QUE ES BASTANTE COMPETITIVO"

El Tardelcuende no tuvo rival el pasado curso en la Liga Provincial y esta dinámica ganadora la quiere ampliar en la Primera División Regional de Aficionados. «Tengo un grupo que es muy competitivo y creo que estamos capacitados para salvarnos», comentaba Mario Salvachúa. El entrenador adnamantino cuenta con el bloque principal del año pasado, hasta un total de 16 jugadores, y de momentos sólo han llegado tres refuerzos aunque el mercado de fichajes en esta categoría sigue abierto. «Pueden llegar más futbolistas», indicaba el míster.



Salvachúa reconoce que la pretemporada ha sido «complicada» porque no ha podido entrenar todo lo que hubiera querido. A pesar de todos ve a su equipo «bien de forma para iniciar la competición». El gran handicap del Tardelcuende para esta campaña es que apenas conoce nada de sus rivales. «Nos gustaría tener algún conocimiento de los equipos rivales», señalaba el técnico.



El estreno histórico de los rojinegros será este domingo ante el Lermeño y la primera de las salidas en Regional será a tierras palentinas para medirse al Castilla. A buen seguro que hasta Palencia se desplazará una buena representación de seguidores. Y es que ni este año ni los anteriores el Tardelcuende ha caminado solo. Los del Izana ya cuentan las horas para estrenar categoría.