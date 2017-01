El BM Soria regresa este sábado a la competición tras el descanso navideño y lo hace con el reto de ganar sus próximos cinco compromisos. Una empresa difícil pero que le permitiría acercarse a la zona alta de la tabla para luego jugarse acabar entre los cuatro primeros de la competición, objetivo de la temporada, siempre y cuando rompa con la irregularidad del equipo en el primer tramo de la temporada.



Esa irregularidad es la que ha llevado al equipo soriano a pasar de las dos primeras posiciones que ocupaba en las primeras jornadas del campeonato a la novena posición que ocupa hoy en día. «El objetivo sigue siendo estar entre los cuatro primeros. Vamos a ver lo que ocurre», indica Óscar Ollero quien no esconde la dificultad de la empresa. Los sorianos tienen como reto ganar sus cinco próximos compromisos. Superar al Ciudad de Salamanca en su regreso a la competición este sábado, partido con el que finaliza la primera vuelta del torneo, y ganar los cuatro primeros encuentros de la segunda vuelta. En el estreno liguero, los pupilos de Óscar Ollero ya fueron capaces de ganar sus cuatro primeros compromisos ante BM Leganés, Villa de Aranda, BM Guadalajara y BM Arroyo, una gesta que, aunque compleja, no es imposible. «En 2017 hay que intentar comenzar bien y ver si volvemos a la misma senda de comienzos de temporada», expresa el preparador amarillo.



El BM Soria no ha estado parado durante las pasadas vacaciones. La semana pasada entrenó durante tres días y disputó un amistoso en San Esteban para ir metiéndose en ritmo de competición. Esta semana ha empezado ya a preparar su siguiente compromiso. «En el amistoso hicimos un partido serio. Nos vino bien para probar y el resultado era lo de menos. El descanso navideño nos ha venido bien para recuperar a la gente que teníamos tocada», expresa Óscar Ollero. El técnico del BM Soria se refiere a Raúl Lavilla y Litos, jugadores que han arrastrado problemas de rodilla y que han evolucionado bien de las mismas. De hecho, si no hay inconvenientes durante la semana, el técnico del conjunto soriano podrá disponer de su plantilla al completo para el choque ante el BM Salamanca. El conjunto charro llegará a Soria en la décimo cuarta posición de la tabla con un balance de cuatro victorias y diez derrotas. Será el primero de los dos compromisos que los pupilos de Óscar Ollero disputan de forma consecutiva como locales toda vez que el próximo día 21 reciben a un BM Leganés al que ya superaron en la primera vuelta por 20-33. El equipo soriano está en una zona tranquila en mitad de la tabla pero no se conforma con ese puesto y quiere mirar arriba en la segunda vuelta del campeonato.