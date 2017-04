Resurrección numantina

El C.D. Numancia vivió su particular jornada de resurrección tras el importantísimo triunfo logrado ayer en el Martínez Valero. La victoria permite a los sorianos acabar con la penitencia que suponía el acumular ocho jornadas sin conocer el triunfo. Igualmente, los rojillos cambiaron su imagen de las últimas jornadas dando sensación de solidez en el campo ilicitano. La victoria pone al equipo con 43 puntos por lo que aleja los nervios y las problemáticas de la zona de descenso.



Comenzó el encuentro y pronto se vio que el Numancia estaba mejor colocado sobre el campo, más metido en el partido y dominador en todo momento. De hecho, hasta el minuto 35 no llegó la única oportunidad de los locales en todo el primer acto, que fue un monólogo de los numantinos.

Con Escassi y Ruiz de Galarreta mandando en la zona medular, el equipo movía bien el esférico, presionaba de maravilla cuando el cuero era franjiverde y llegaba a los dominios de Juan Carlos. Pablo Valcarce era el primero en probar, y después, minuto doce, era Dani Nieto el que disparaba con la diestra desviado tras una buena entrada soriana por la derecha.



El Elche no daba señales de vida y las señales que llegaban desde el graderío ya eran de impaciencia, y más cuando a los 21 minutos llegaba una clara oportunidad en penetración de Dani Nieto por el costado izquierdo, con centro raso que Ruiz de Galarreta conectaba desde el punto de penalti, atajando el portero Juan Carlos.



Al minuto, otra clara oportunidad para los rojillos, cuando Edu Albácar fallaba en un balón por alto y Nacho se iba en velocidad. Su disparo cruzado lo sacaba de nuevo el arquero local en una buena intervención. Las ocasiones eran todas del Numancia, incluso un casi autogol de Edu Albácar en una peligrosa cesión con el pecho a su portero. Y después de la única opción local, un tiro de Nino desde la frontal que desvió un defensa y acabó sacando bien Aitor, llegaría la justicia en forma de cero a uno. Con mal prólogo, pues llegó en una pifia del meta local. Su chut largo fue una pifia a pies de Ruiz de Galarreta, que se deshizo de dos rivales y acabó cruzando por arriba a las mallas, un golazo que hacía justicia justo antes del intermedio. Tremenda pitada al Elche y a su técnico en la retirada a vestuarios.



Y en la reanudación, de nuevo mejor juego numantino y pronto plasmado en el marcador tras un primer aviso de Dani Nieto. Una falta en la frontal la lanzaba el propio Nieto, el portero ilicitano despejaba sin blocar y Nacho remachaba a las mallas. Todo de cara y cero a dos apenas a los cuatro minutos.



Tras el tanto, el control del esférico pasó a un Elche donde al menos Toril acertó con los cambios, entrando Malonga y Caballero poco después del cero a dos. Los franjiverdes achuchaban pero con poca claridad de ideas, mientras el Numancia seguía cómodo y creando peligro en los contragolpes. Así Nacho pudo sentenciar pero su disparo se le escapaba alto, y poco después el mismo jugador disponía de una falta perfecta en la frontal, pero que lanzó defectuosamente.



El susto llegaría para los de Jagoba Arrasate cuando una jugada personal de Malonga entrando por el costado derecho acabó en un disparo en pifia pero que se convirtió en centro perfecto a la cabeza de Borja Valle, que hacía el uno a dos. Nervios en los rojillos.



Restaba poco más de un cuarto de hora y el Elche se lanzó a una misión suicida, adelantando líneas con mucho riesgo pero creando varias ocasiones consecutivas. Así, Álex Fernández, Hervías y Borja Valle se encontraban con la intervención del portero numantino, un Aitor Fernández con mucho trabajo en esa fase pero muy bien resuelto.



Supo enfriar el partido el Numancia en los compases finales, ya agotados físicamente los locales, encontrando además el premio en un tercer tanto que dejaba a los locales con diez. De nuevo Ruiz de Galarreta recuperaba un balón y firmaba una acción personal deliciosa, con penalti incontestable den Edu Albácar, segunda amarilla para el capitán local. Unai Medina puso el cuero desde los once metros en la misma escuadra y el golazo rubricaba un fenomenal triunfo del Numancia fuera de casa, lo que no se lograba desde el 4 de febrero en Alcorcón. Tres puntos de puro diamante.