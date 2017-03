Regalón: "He sido feliz aquí"

l central Paco Regalón rescindió ayer el contrato que el unía con el C.D. Numancia hasta final de temporada. El cordobés firma para lo que resta de campaña y otros dos cursos más con la Cultural Leonesa. «Agradezco al Numancia la oportunidad de jugar aquí, han sido cinco años muy felices», indicaba el jugador en su despedida de la entidad soriana.



Paco Regalón recaló en el Numancia en la temporada 2012-2013 procedente del Atlético de Madrid B. Ayer abandonaba la entidad después de cuatro temporadas y media en las que ha defendido la elástica numantina en 124 encuentros ligueros, más de 10.000 minutos, en los que ha anotado 12 goles. Este curso comenzó siendo un fijo en el esquema de Arrasate pero desde la jornada 14 dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico. El futbolista se despedía ayer de la entidad soriana y de los aficionados antes de dirigirse a la capital leonesa. «Quiero agradecer al Numancia estas cinco temporadas, agradezco la oportunidad de jugar aquí, han sido cinco años muy felices, me llevo muchos recuerdos, muy buenos compañeros y grandes amigos».



El ya ex jugador rojillo explicó que el de la Cultural Leonesa, primero en el Grupo I de Segunda B, es un proyecto ambicioso y una oferta «que no podía rechazar». «Aquí no estaba teniendo oportunidades, ha llegado este proyecto ambicioso y no podía esperar aquí hasta final de temporada. Tenía que aprovechar, hay que ir donde está el trabajo», significó. En este sentido agradeció al C.D. Numancia el haber facilitado su salida hacía la entidad leonesa así como el de sus compañeros de vestuario quienes estuvieron presentes en la despedida del central y le ovacionaron al final de su intervención.



El jugador cordobés terminaba contrato en junio de este año y admitía desconocer si iba a ser renovado o no a final de temporada reiterando que «no podía esperar». «Espero no equivocarme» añadía para reiterar que en Soria «he sido tan feliz que he hecho dos niñas». «Tengo grandes recuerdos de Soria, seré un numantino más y le deseo lo mejor al Numancia». Paco Regalón encontrará en la capital del Bernesga con jugadores con los que ha compartido vestuario y entrenamientos como Guillermo Vallejo o Antonio Martínez. «He hablado con Antonio, me ha dado muy buenas referencias de la Cultural y la ciudad. Voy a ir con todo y a intentar disfrutar», apuntaba.



Paco Regalón recala en el conjunto leonés para lo que resta de temporada y dos más. La Cultural Leonesa ha sufrido la baja por lesión de su delantero Samuel Delgado. Al ser una baja de larga duración la entidad tenía la posibilidad de reforzar su plantilla. Se da la circunstancia de que esta semana perdía al central Gianni Zuiverloon para un mes, baja que se suma a la del también central José León. De ahí el refuerzo con la incorporación de Regalón.