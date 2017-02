El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, no dudó en calificar a Soria como un «referente», nacional del atletismo durante su visita a las instalaciones del Caep Soria. Recién estrenado en su cargo, el máximo responsable del atletismo nacional se reunió con técnicos y atletas del Caep Soria para coordinar mejor el trabajo de los centros con al Federación.

Raúl Chapado visitó las instalaciones del Caep dentro de un programa de visitas a los centros de alto entrenamiento nacionales «para conocer sus necesidades y requerimientos», y así poder coordinar su trabajo en la misma línea que la Federación en toda la Comunidad. Durante la misma, el presidente no dudó en calificar a las instalaciones sorianas como un referente a nivel nacional: «Desde la época que empecé era un grupo clave en la prueba de fondo con Enrique Pascual, ahora uno de los núcleos más importantes en combinadas y también a nivel técnico, en salto con pértiga, saltos horizontales y, por supuesto, el fondo que se sigue trabajando muy bien. Creo que es un referente no solo a nivel de Castilla yLeón, si no también español».



Raúl Chapado aprovechó su visita para ver «viejas caras de amigos que han sido compañeros del equipo Nacional como Enrique (Márquez), Abel (Antón) como Javi (García Chico», que le permitirá obtener información de primera mano sobre el trabajo que se realiza en las instalaciones sorianas.

Raúl Chapado tuvo también palabras para Daniel Mateo por la rocambolesca situación vivida por el adnamantino durante el pasado Europeo de Cross de selecciones por la sanción impuesta y levantad a Adel Mechaal: «Para mí fue un fastidio porque estaba allí ya y fue una situación dura y desagradable. Le agradezco y comprendo mucho su malestar y espero que estas situaciones no se repitan».

Igualmente, sobre sus relaciones con la Federación de Castilla yLeón de Atletismo, apuntó que para él «todos somos uno», siendo Castilla y León una de sus debilidades toda vez que él es de Ávila. «Me apetece tener unas muy buenas relaciones con el atletismo de Castilla y León», señaló.

Chapado indicó que el atletismo debe adaptarse a los nuevos tiempos. Así, por ejemplo, ha limitado a tres los mandatos en los que se puede estar al frente del ente federativo.

PINTAR LAS CALLES PARA HOMOLOGAR LA PISTA DE LOS PAJARITOS

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo habló sobre la homologación de las pistas de atletismo de Los Pajaritos para que el Club Atletismo Numantino pueda albergar alguna prueba de la Liga de Clubes de División de Honor tras el ascenso conseguido la temporada pasada. Al respecto señalaba que pintar las líneas de algunas calles y limpiar la zona de lanzamientos sería lo necesario para llevar a cabo esa homologación.



«Hace dos o tres años se inició una inspección por parte del Comité Nacional de Jueces, el que tiene la responsabilidad de todas la pistas que hay en España, y salió un censo de todas aquellas que no cumplían. En el caso de la de Soria es una simple cuestión de las líneas, se han ido borrando y es muy difícil arbitrar las competiciones. Hay algunas líneas que tiene difícil visibilidad y entonces hay que solventarlo además de algún tema de limpieza en torno a los círculos de lanzamiento, poco más», indicaba el presidente de la Española.



Raúl Chapado explicaba que esta situación no se había dado en todas las pistas de España. «No se pueden homologar ni récord ni marcas en pistas que no están en condiciones y que no generen una competición justa. Por eso se ha quitado la homologación a unas 80 pistas que están pendientes de las renovaciones. En el caso de Soria es básicamente el repintado de las líneas de las pista, lo demás está bien», expresó el presidente quien lleva dos meses como máximo responsable de la Española.