A recuperar el fortín

El C.D. Numancia logró una victoria balsámica en el Martínez Valero que puso fin a la racha de ocho partidos sin ganar, un triunfo al que quiere dar continuidad este fin de semana ante el C.D. Tenerife. Los rojillos quieren que el municipal de Los Pajaritos vuelva a ser un escenario sólido después de cuatro encuentros sin ganar como local.



El Numancia siempre ha sido un rival temido en su estadio y de ahí el sobrenombre de ‘fortín’ que se le ha dado al municipal soriano en las últimas temporadas, sobrenombre del que se han hecho eco los propios inquilinos del banquillo. Recuperar ese fortín regresando a la senda de las victorias, un triunfo que sería un paso de gigante para certificar la presencia en la categoría, es el siguiente reto de los numantinos. La última victoria rojilla en Los Pajaritos tuvo lugar el pasado 12 de febrero cuando se vencía por la mínima al Reus. Desde entonces, cuatro rivales ha pasado por Soria y a ninguno de ellos pudieron doblegar los rojillos bien por méritos del rival, bien por falta de fortuna a la hora de ver puerta.



De los últimos 12 puntos disputados en casa, los pupilos de Jagoba Arrasate han sumado dos. Tras la victoria ante el Reus, el siguiente equipo en pisar Los Pajaritos fue un Cádiz que se ganó 0-3 en un partido en el que Pablo Valcarce tuvo la oportunidad de adelantar a los suyos con un balón que acabó en el larguero. Dos jornadas más tarde, los de Arrasate superaban con claridad al Real Oviedo pero no acertaban a ver puerta en una de las múltiples ocasiones de las que dispuso y el partido finalizaba sin goles. También el Rayo Vallecano lograba empatar hace casi un mes durante su visita a Soria en un encuentro más igualado mientras que el último equipo en pasar por Los Pajaritos era un Girona que vencía 0-2 si bien los rojillos tenían también una clara ocasión para empatar en las botas de Pedraza.



Antes de la disputa de esos cuatro encuentros, los rojillos eran el séptimo mejor equipo de la categoría como local, unos números que solo superaban, los seis primeros clasificados de la tabla. Después de esa trayectoria, los rojillos han descendido algún puesto en ese ránking, siendo el décimo quinto mejor equipo.



A los pupilos de Jagoba Arrasate le quedan cuatro partidos como local, cuatro partidos en los que quieren brindar la victoria a la afición y complementarlo que buenos resultados a domicilio. El C.D. Tenerife es el primer rival en visitar el municipal soriano, un equipo que llega en tercera posición y que solo ha perdido un encuentro de los últimos 16 que ha disputado, lo que da una idea de la dificultad que entraña el partido. Ucam Murcia, Lugo y Mirandés son los otros rivales que deben pasar por Soria hasta el final de temporada. De cara al encuentro ante los tinerfeños, Jagoba Arrasate podría recuperar efectivos ya que Marc Mateu cumplió su partido de sanción y Ripa o Kike Sola ya trabajaron con el grupo el pasado fin de semana.

PABLO SANZ, SATISFECHO POR SU DEBUT

Por otra parte, el canterano del C.D. Numancia, Pablo Sanz, cumplía 22 años el pasado día 9 y por entonces no esperaba que menos de una semana después tendría un gran regalo deportivo. El soriano debutaba el pasado sábado con la primera plantilla del Numancia en su estreno en Segunda División, una experiencia que, reconoce, «inolvidable». Es el segundo jugador del filial que Jagoba Arrasate hace debutar con el primer equipo esta temporada tras la de Binke ante el Girona.



No se esperaba Pablo Sanz ese día nueve que iba a debutar con el primer equipo como, posiblemente, tampoco se lo esperaba el pasado miércoles cuando bajó a entrenar por primera vez con la primera plantilla. El canterano, un punta o segundo punta, que puede jugar en banda, lleva en el Numancia desde los 12 años, una casa en la que ha estado hasta esta temporada con excepción de un curso de juvenil en el Rayo Majadahonda por motivos de estudios. «No tenía ni idea de que iba a ir convocado así que sí, estoy muy contento por la experiencia. Es muy bonito debutar con el primer equipo de tú ciudad», indica Pablo Sanz.



La convocatoria con el primer equipo fue un regalo y más aún el tener después los primeros minutos sobre el césped: «Cuando llegamos, solo con pisar el césped, piensas esto que ya es la leche. Luego piensas que tienes la oportunidad de jugar e impresiona». Pablo Sanz reconoce que fue todo muy rápido sobre el verde del Martínez Valero y que salió a calentar con el canterano Silva y junto Orfila y Pedraza. El central y el centrocampista fueron los primeros cambios de Arrasate. «En el 75 me dijeron que volviera a calentar y a los cinco minutos me llamaron. Pregunté sorprendido porque fue todo muy rápido, no me dio tiempo ni a pensarlo, en ese momento atendía a lo que me estaba diciendo el míster y pensaba en que iba a debutar», apunta el futbolista numantino.



Pablo Sanz saltó al verde del Martínez Valero en el minuto 80 en lugar de Pablo Valcarce cuando el marcador era de 1-2 y el Elche apretaba. «El míster me dijo que el Elche había pasado a defensa de tres y que estaban intentando crear peligro por la derecha así que uno de mis cometidos era tapar esas incorporaciones», apunta el canterano. Pablo Sanz entrenó la semana pasada con el primer equipo donde no le faltaron consejos o mensajes de ánimo de la primera plantilla en algún momento determinado: «Estás un poco nervioso e igual fallas un pase y lo que menos quieres es fallar y cortar el ritmo de entrenamiento. Te ven un poco cabizbajo por eso y te animan». Pablo Sanz, Silva y Binke continuarán al menos hoy entrenando con la primera plantilla.