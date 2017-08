El Rayo quiere a Munir

El Rayo Vallecano está interesado en Munir para completar su portería de cara a la próxima temporada. El problema es que el conjunto vallecano no baraja la opción de pagar por el traspaso de un futbolista que tiene una temporada de contrato con los colores numantinos. El Numancia no está dispuesto a dejar salir en este mercado veraniego a Munir a coste cero.

El meta melillense aseguraba el pasado mes de junio a este periódico que no quería seguir en Soria y confiaba en que el club le dé facilidades para cambiar de aires. Munir, además, cargaba contra el entrenador Jagoba Arrasate en una conversación en la que quedaba clara su desencuentro con el técnico vasco. «Espero que el club me facilite y me ayude en mi salida del equipo». Con esta frase contundente Munir dejaba muy claro que su recorrido en Soria lo daba por finalizado a pesar de tener un ejercicio más de compromiso. El arquero llegaba al Numancia en el verano de 2014 y después de tres campañas como rojillo parece que su futuro estaría en otras latitudes.

El internacional por Marruecos explicaba en junio que hace unas semanas «me reuní con el club y a los dirigentes le dije que no quería seguir. Espero que este verano se llegue a una solución». El Numancia, por su parte, se remite al año que todavía le resta de contrato.

El Rayo Vallecano necesita un portero ya que en estos momentos sólo cuenta con Alberto en esta demarcación. En nómina también tiene al veterano Toño pero éste sufría hace dos años una grave lesión de rodilla que le mantiene en el dique seco.

Pablo Larrea baja en Tudela

Pablo Larrea se ha visto obligado a parar en los entrenamientos debido a unas molestias en el pubis que arrastra desde hace unos días y que no le remitían. Así, el centrocampista se perderá el encuentro que el C.D. Numancia jugará el sábado en el Ciudad de Tudela ante el Tudelano, que será el último de la serie de compromisos amistosos de los rojillos antes del inicio de la temporada oficial ante el Huesca en Los Pajaritos. El objetivo de Pablo Larrea, que el miércoles ante el Rayo Majadahonda ya vio el partido desde la grada de la Ciudad del Fútbol, es poder estar a disposición de Jagoba Arrasate para el choque contra el Huesca de la primera jornada liguera. En estos momentos el concurso del pivote madrileño para el estreno liguero está en interrogante y habrá que ver cómo evoluciona la dolencia en el pubis para saber si entra en los planes del técnico. La plantilla numantina se ejercitó ayer por la mañana y hoy trabajará también en una única sesión. Mañana entrenará en horario matutino y por la tarde jugará en la localidad navarra de Tudela. El domingo el equipo tendrá descanso. Por otro lado, Markel fue uno más en la sesión después de fuerte golpe que sufrió en la nariz en la segunda parte del partido ante el Rayo Majadahonda.