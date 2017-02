Ramos: "¿Piqué? No voy a entrar al trapo"

Sonrió. No lo pudo evitar Sergio Ramos. Estaba compareciendo el capiitán del Real Madrid en la zona mixta del estadio de la Cerámica de Vila-Real cuando le informaron de los tuits que había publicado Gerard Piqué, el defensa del Barcelona, sobre la actuación de los árbitros. "Me sorprendiera si lo pusiera Messi", comenzó diciendo el central blanco. "Pero de Piqué, lo conocemos.... No voy a entrar al trapo", ha asegurado el jugador blanco. "Quien piense que el Barça va a tirar la toalla o el Madrid es campeón a falta de 10 jornadas, no sabe nada de fútbol".

Sergio Ramos sobre el mensaje de Piqué: "Me sorprendería si lo pusiera Messi, pero de Piqué... Lo conocemos". #ElDíadelFútbol pic.twitter.com/uE3aFg9XBe — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 26 de febrero de 2017

Ramos admitió que la presión del Barcelona con su triunfo en el Calderón condicionó al Madrid. "Tenemos que sacar conclusiones de la primera parte, en la segunda creamos más ocasiones. El resultado fue justo. Eran tres puntos vitales, no solo los puntos sino a nivel anímico para coger confianza. El Barça viene apretando y todo suma",ha recalcado Ramos. "Los árbitros ni te dan ni te quitan con decisiones premeditadas".