Dani Calvo estaba siendo el gran olvidado y el único futbolista de la plantilla del C.D. Numancia que no había disputado ni un solo minuto de juego. Pero en el último encuentro del año ante el Mallorca tuvo su recompensa al trabajo de los entrenamientos y disfrutó de la oportunidad de ser titular. Le salieron las cosas bien y el partido ante los baleares reconoce que puede suponer «un antes y un después» en su futuro como como numantino. El central se veía con los dos pies fuera del Numancia en el mercado invernal y ahora, tras un giro de 180 grados de su situación, asegura que «quiero quedarme en el Numancia».

El defensa no escondía que su situación era muy complicada y señalaba que «estar cuatro meses sin jugar ni un solo minuto es duro. Al no contar para nada para el míster empiezas a valorar las opciones que había en el mercado en este mes de enero». Dani Calvo es un jugador de 22 años y dada su juventud es consciente de que no se puede permitir el lujo de estar una temporada parado. «Soy muy joven y lo que necesito es jugar».

El oscense tenía prácticamente los dos pies fuera del club soriano y lo más probable era que hubiera salido cedido en enero. Si embargo ahora piensa totalmente diferentes y afirma que quiere seguir de rojillo. «Ya no miro para nada al mercado de invierno porque lo que quiero es triunfar en el Numancia», indicaba el futbolista.

Dani Calvo, que en la charla del día anterior al choque ante el Mallorca recibía la noticia de su titularidad de la boca de Jagoba Arrasate, sabe que todavía no ha hecho nada y ahora en su punto de mira está la continuidad en el centro de la defensa numantina. «Es una decisión que corresponde al entrenador. Él es el que debe decidir si sigo de titular o no, pero yo ya le demostré que estoy preparado para jugar en este equipo», comentaba el aragonés. Y es que Dani Calvo cuajó un buen partido ante los mallorquinistas y se mostró muy serio en las labores defensivas. «Intenté hacer las cosas fáciles. Era mi primer partido y no había que arriesgar en absoluto», apuntaba.

El central rojillo disfruta durante estos días del descanso navideño en su Huesca natal y precisamente el conjunto de su tierra será el próximo rival del Numancia, un partido que definitivamente se jugará el día de Reyes a partir de las 18.00 horas. «Estoy muy ilusionado de poder jugar contra el equipo de mi ciudad, una situación que nunca se ha dado. Veremos si sigo contando en el once del míster. Tengo la ilusión de seguir jugando», indicaba el defensor.

El compromiso ante los oscenses con el que se abrirá el año 2017 es muy importante para un Numancia que quiere encadenar dos victorias para continuar con su escalada en la clasificación. «Son para nosotros tres puntos muy importantes para dar el salto en la clasificación», destacaba un Dani Calvo que ha sabido tener la paciencia necesaria hasta que le ha llegado su momento. Para él ha sido difícil llegar y ya se verá si es más difícil mantenerse.