Un punto que sabe a gloria

Pudo lograr la victoria el C.D. Numancia en su visita al Real Valladolid (1-1). El conjunto entrenado por Jagoba Arrasate se mostró sólido en defensa y logró adelantarse en el marcador en una excelente contra culminada por Marc Mateu. Despertó el cuadro pucelano con el gol de los rojillos hasta que lograron la igualada por mediación de Jose Arnáiz, que aprovechó un pase al hueco de Juan Villar para regatear a Aitor Fernández y poner el empate definitivo. En la recta final los de Paco Herrera se volcaron en pos de la victoria pero el cuadro de Los Pajaritos regresó a casa con un botín preciado que le acerca un poco más al objetivo de asegurar la permanencia en la categoría.



El Numancia cedió de inicio la iniciativa al Real Valladolid y el cuadro de Paco Herrera llevó de inicio el peso del partido. La primera aproximación sobre la portería de Aitor Fernández llegó minuto 6 en un centro desde la derecha de Jose Arnáiz al que no llegó Raúl de Tomás por poco. La única clara de los sorianos llegó sobre el diez en un tiro duro de Unai Medina desde fuera del área que Isaac Becerra envió a saque de esquina.



A partir de entonces, numerosas ocasiones para los blanquivioletas que la segura defensa rojilla supo controlar. Al cuarto de hora de juego, un centro desde la derecha impulsado por Míchel no encontró rematador y Unai Medina despejó sobre la misma línea de gol. No salía el cuadro soriano de su parcela y en el 20´ Espinoza le robó la cartera a Medina, avanzó por el carril izquierdo y Ripa salió bien al cruce para enviar el balón a saque de esquina. Instantes después fue Jose Arnáiz el que probó fortuna con un lanzamiento cruzado que no encontró portería.



El Numancia estaba cómodo en su terreno, pero no encontraba la acción de contragolpe para poner en peligro a los pucelanos. Es más, el asedio de los de Paco Herrera continuó hasta el tiempo de descanso con hasta tres ocasiones claras. Primero fue Álex Pérez el que cabeceó una falta lateral de Joan Jordán. El propio Álex Pérez no alcanzó una buena asistencia al área para encarar a Aitor Fernández en el uno contra uno. Y antes del asueto Jose Arnáiz puso un balón desde la derecha pero su centro no encontró ningún aliado en el área.



Se marchaba a vestuarios el cuadro de Jagoba Arrasate con la portería a cero y con la sensación de que había generado poco peligro sobre el área de Isaac Becerra.



Empezó la segunda parte con un Numancia más ambicioso, llevando el control del esférico, especialmente hasta el 0-1. Eneko Capilla estrelló un balón contra el larguero nada más salir de vestuarios en lo que sería la antesala del gol. Poco después sería Marc Mateu el que puso un centro al que no llegó por muy poco Pablo Valcarce. La réplica de los blanquivioletas llegó en una falta botada por Jordán al área y posterior remate de Álex Pérez de cabeza que se estrelló contra el travesaño sobre la hora de juego.



Y en el 65 se adelantarían los de Arrasate. Contragolpe rápido del Numancia con pase hacia la izquierda de Marc Mateu, éste se deshizo del defensa que le salió al paso y de tiro cruzado batió a Isaac Becerra. El Real Valladolid despertó de su letargo y se creció en pos del empate, mientras que el Numancia reculó para guardar su botín. La primera ocasión de los anfitriones supuso el empate. Balón que pelea Raúl de Tomás con la defensa, le gana la partida a los centrales rojillos y Jose Arnáiz regatea a Aitor Fernández para establecer el empate definitivo. A partir del 1-1 el partido fue un monólogo del Real Valladolid en busca de la victoria. Incluso reclamaron un penalti sobre Lichnovsky en el 87 que ni el colegiado ni su asistente vieron.