El C.D. Numancia afronta hoy sobre el césped de Los Pajaritos, a partir de las 20.30 horas, su segundo encuentro de pretemporada, un compromiso que le mide al Deportivo Alavés de Primera División y que sirve como presentación oficial del equipo ante la afición rojilla. Será otra buena oportunidad para ver a las nuevas incorporaciones que el club rojillo ha realizado durante el periodo estival.



El conjunto soriano se viste de corto para presentarse a sus aficionados.El acto comenzará a las 20.00 horas con la salida de los jugadores de uno en uno al terreno de juego y será a partir de las 20.30 horas cuando comience un encuentro que servirá igualmente para estrenar el nuevo césped de Los Pajaritos y ver algunos de los cambios que la entidad ha realizado en el estadio desde que acabar la pasada temporada.



El partido de presentación llega más pronto de lo que suele ser habitual. El equipo que dirige Jagoba Arrasate cumple su segunda semana de pretemporada, cuando la carga de trabajo es grande y las piernas de los jugadores no están frescas. De hecho, la plantilla afronta el compromiso tras haber realizado dos sesiones dobles de trabajo esta semana y un entrenamiento hoy por la mañana. En otras palabras, las piernas no están frescas por lo que el Numancia que se vea hoy no será el mismo que el que comience la temporada. Es una prueba más así que paciencia con lo que se vea sobre el tapete.



Esta es una de las razones por las que Jagoba Arrasate repartirá hoy minutos entre los componentes de la plantilla. En principio, el técnico rojillo tiene planteado repartir la plantilla en dos grupos que jugarán aproximadamente 45 minutos. Algunos tendrán ese tiempo y otros disfrutarán de algún minuto menos. Ese puede ser el caso de Marc Pedraza y Grego, jugadores que tienen pequeñas sobrecargas en el sóleo y que ayer trabajaron a menor ritmo. Entre esos jugadores podrían encontrarse los canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo mientras que Julio Álvarez y Luis Valcarce son baja por lesión.



El compromiso, además de ser un buen test por tratarse de un Primera División y ver qué aspectos se deben seguir mejorando en pretemporada, servirá ver en acción nuevamente algunos de las nuevas incorporaciones del equipo. Que se vayan integrando junto al resto de compañeros y que los aficionados comiencen a conocer algunas de sus características.



El conjunto rojillo disputó el pasado sábado su primer compromiso de preparación, un choque que le midió al Atlético de Madrid B y que finalizó con empate a cero. Tras el partido de presentación ante los vitorianos, la plantilla soriana regresará al trabajo el sábado para continuar con su preparación.