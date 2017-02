La primavera en Julio

Julio Álvarez fue el mejor del encuentro en el partido que el C.D. Numancia disputó en Santo Domingo y que supuso la segunda victoria consecutiva de la temporada para los rojillos al imponerse 2-3. El capitán numantino fue el mejor del encuentro al liderar el equipo en los mejores momentos del choque, un liderazgo al que hubo que sumar los dos goles anotados en el choque siendo así clave en el triunfo del equipo.



No hace falta descubrir al Julio Álvarez, en Soria se le conoce bien después de ocho temporadas luciendo la elástica. Rebosa calidad futbolística lo que le permite, entre otras cosas, ser el mejor jugador a balón parado de toda la categoría. Por esa calidad, su presencia sobre el terreno de juego es indispensable para el equipo, para cualquier equipo. Sin estar bien puede marcar diferencias en cualquier momento, con un pase, con un lanzamiento, aguantando un balón... Si está bien marca diferencias sí o sí porque sus cualidades están por encima de las de otros compañeros de profesión y se nota.



Y a sus 35 años, el capitán numantino está muy bien, está viviendo una segunda primavera futbolística. El último ejemplo lo dio el pasado sábado en Santo Domingo y no solo por los dos goles anotados, goles que pueden considerarse complementos a ese encuentro. El gallego fue el capitán, el líder del equipo en Santo Domingo y lo fue en los peores momentos. Cuando se iba perdiendo 0-1 y en un arranque de orgullo se fue de varios rivales y era derribado. También cuando, en la piña tras el empate a un gol, arengó a sus compañeros en lo que bien puede interpretarse como la visión de una ‘meiga’ de aquello que está por venir. Un nuevo triunfo a domicilio al estar bien secundado por sus compañeros. El fútbol es un deporte de equipo y un jugador sólo no hace nada si no está arropado por el grupo.



El futbolista rojillo suma cuatro tantos esta temporada. A los anotados en Alcorcón hay que sumar los marcados en Anduva y Vallecas. Son 56 los que luce con la elástica numantina en Segunda, una zamarra con la que quiere jugar en Primera. Su buen momento de forma lo reconocía el propio Jagoba Arrasate al final de los 90 minutos en Santo Domingo: «Estaba enchufado, creo que está mejor que nunca, ha tenido la fortuna de hacer dos goles y a pesar de los dos goles, cuando el equipo ha estado mal nos ha dado frescura, nos ha dado aire, nos ha dado muchas cosas. Es nuestro capitán, es un jugador importantísimo y ojalá siga en esta línea».



El propio Julio Álvarez valoraba su encuentro en Alcorcón al explicar que «es mi trabajo ayudar a los compañeros igual que el de los demás». «Es una de mis funciones. Soy el capitán, soy el mayor, el que más experiencia tengo, he jugado partidos de este tipo y bueno, al final hemos tenido también el compromiso con los jóvenes de venirse arriba en momentos no tan buenos», expresaba el capitán del conjunto soriano quien significaba que la fortaleza está en el «grupo».