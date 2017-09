Del Potro salva dos match ball pese a la gripe y se cruza en cuartos con un Federer tocado de la espalda

El tenista argentino Juan Martín del Potro y el suizo Roger Federer se enfrentarán en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras ganar sus partidos de tercera ronda luchando contra las lesiones y la enfermedad.

DEL POTRO REMONTA CON ÉPICA PESE A LA GRIPE

El argentino se sobrepuso al malestar lógico provocado por la gripe que viene acusando en los últimos días y remontó dos sets y dos "match balls" para doblegar al austríaco Dominic Thiem 1-6, 2-6,6-1,7-6 (1) y 6-4.Un inicio plagado de errores en el saque y en los golpes desde el fondo de la pista marcaron los primeros dos sets. En el tercero comenzó la épica remontada que le llevó a reaccionar hasta llegar al punto de inflexión del partido en el décimo juego del cuarto set, en el que remontó un 30-0 para conseguir cuatro puntos y llegar al "break".

A partir de ese momento y pese a los intentos de Thiem el partido se decantó del lado de Del Potro en Flushing Meadows. Tres horas y 35 minutos de juego finiquitaron un partido en el que el propio argentino calificó como "uno de los más épicos" de su carrera. "Estuve muy cerca de perder" ha confesado el tenista ganador de un Abierto de Estados Unidos.

FEDERER SE PASEA INCLUSO CON DOLORES DE ESPALDA



El tenista suizo Roger Federer consiguió batir en tercera ronda al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 7-5. El suizo pasó a cuartos donde se enfrentará a Juan Martín del Potro. El de Basilea consiguió la victoria gracias a un poderoso saque y un potente resto desde el fondo de la pista, con buenos derechazos y magníficos golpes de revés.

"No sabía nada de las estadísticas, pero sabía que no había perdido el saque y eso era algo que me sucedía por primera vez en el torneo, lo que me deja más satisfecho porque luego con un solo break que puedas hacer, consigues la victoria", afirmó Federer desde la pista.

NADAL, EL POSIBLE RIVAL EN SEMIS

Rafa Nadal, que consiguió dejar atrás a Dolgopov en su duelo por 6-2, 6-4 y 6-1, se enfrentará en cuartos a la joven promesa rusa Andrey Rublev en lo que será su primer duelo como profesionales. El de Manacor se cruzaría con el ganador del Del Potro-Federer en una hipotética semifinal si puede doblegar al ruso de 19 años.