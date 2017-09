Piden paso en la Copa

El C.D. Numancia lo está bordando en la Liga y ahora llega la Copa del Rey con la eliminatoria de mañana en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Los menos habituales en la competición liguera, como por ejemplo es el caso de Higinio, tienen la oportunidad de reinvindicarse en el torneo copero. El murciano, que todavía no ha podido debutar en partido oficial con los rojillos, es de los que piensa que cada minuto sobre el terreno de juego «hay que aprovecharlo». El delantero confía en continuar con vida en el torneo del KO tras el envite en tierras asturianas.

Higinio fue uno de los jugadores del Numancia que mejores sensaciones ofreció en pretemporada, aunque con el pistoletazo de salida de la competición oficial todavía no ha tenido minutos con la zamarra numantina. Incluso ante el Almería se quedaba fuera de la convocatoria el pasado fin de semana. «Tengo muchas ganas de tener oportunidades», comentaba el delantero a la finalización del entrenamiento de ayer en el anexo de Los Pajaritos.

El murciano se refería al choque de mañana en Oviedo e indicaba que «todos estamos trabajando para dar lo mejor de cada uno. En la Copa se supone que habrá rotaciones y los que no estamos jugando en Liga tenemos que estar preparados para hacerlo lo mejor posible». Respecto al hecho de no haber podido debutar con los colores sorianos, Higinio es realista y reconoce que «cuando se ganan los partidos lo mejor es no tocar nada en el equipo. Pero la temporada es muy larga y nuestra labor es estar al cien por cien para lo que quiera el entrenador».

La Copa del Rey abre las puertas a los llamados suplentes de la Liga y el partido ante el Oviedo se presenta como «una oportunidad que hay que aprovechar», asegura el atacante, quien añadía que «es un partido para demostrarle al míster que también podemos jugar en la Liga».

Si el hecho de estrenarse con los colores numantinos ya es un aliciente para Higinio, hacerlo en un escenario como el Carlos Tartiere es un plus más. «Es un gran campo en el que a todos los futbolistas nos gusta jugar. Un campo grande en el que la afición aprieta mucho», señalaba el punta.

El murciano también se detenía en analizar a un rival como el Oviedo que por potencial de su plantilla está llamado a estar en la zona alta de la clasificación. «El Oviedo es un rival fuerte que nos va a poner las cosas muy complicadas. Pero vamos a ir con la clara intención y convencidos de que podemos pasar la eliminatoria». Higinio continuaba refiriéndose al conjunto ovetense para centrarse en Toché, el goleador azulón. «Es mi paisano y es uno de los delanteros en los que siempre me he fijado. Es muy bueno, me gusta mucho», apuntaba. En relación a su aclimatación al Numancia y a Soria, el ariete sólo tiene palabras positivas.

Por último, el delantero hacía mención a cómo se está viviendo en el vestuario el hecho de que el Numancia esté segundo en la tabla tras tres jornadas. «Tenemos los pies en la tierra. Somos humildes y sabemos que queda mucho».