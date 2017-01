Pendientes de Manu

El cuerpo técnico numantino está pendiente de las sensaciones de Manu del Moral para saber si podrá contar con el pichichi del equipo de cara al compromiso ante el Getafe de este domingo. Serán esas sensaciones las que marquen si el jugador será o no de la partida finalmente toda vez que el edema que le ha hecho perderse los dos últimos partidos ya se ha resuelto.



El delantero jiennense, máximo realizador del equipo con nueve tantos, se ha perdido los dos últimos compromisos ligueros por un edema muscular en su recto anterior de su pierna derecha. Dicha lesión es más preocupante de lo que podría parecer toda vez que es el paso previo a una rotura de fibras que, en el lugar en el que se encuentra (la zona en la que se hacer la fuerza para el golpeo), hubiera podido suponer tener al jugador en dique seco durante dos meses o más. De ahí que el jugador no haya estado disponible en los compromisos ante Mirandés y Levante.



El jugador no entrenó ayer con sus compañeros y se trasladó hasta Zaragoza para someterse a una resonancia magnética para ver la evolución de ese edema muscular. «El edema ya se resuelto y ahora tenemos que ver cómo son las sensaciones que tiene el jugador», indicaba ayer el jefe de los Servicios Médicos del Numancia, Ignacio Arche. La idea es que Manu del Moral realice algún trabajo físico y, en función de esas sensaciones, incrementar el mismo para ver si puede entrar en el grupo y competir por lo que habrá que esperar a las próximas sesiones de trabajo, quizás al entrenamiento de hoy, para ver si puede o no ser de la partida. En caso de que haya la más mínima duda, el cuerpo técnico no arriesgará lo más mínimo la presencia del goleador del equipo de cara al compromiso de este fin de semana.



De lo que no hay duda es que Manu del Moral quiere jugar este domingo ante el Getafe. El partido ante los azulones no es un encuentro más de la temporada para el ariete jiennense toda vez que militó durante cinco temporadas en el equipo madrileño. Manu del Moral se perdía por lesión el compromiso de la primera vuelta y ya entonces no escondía las ganas que tenía de haber estado en el Coliseum Alfonso Pérez. No es para menos toda vez que esas cinco temporadas en las que defendió las colores del Getafe le permitieron convertirse en el máximo goleador de la entidad madrileña en Primera División.



A la espera de la evolución del jiennense a lo largo de la semana, durante la ausencia del mismo en los dos últimos encuentros, Jairo ha sido el jugador que formado en el once inicial ante Mirandés y Levante. La delantera soriana tendrá un compromiso complicado este fin de semana para hacerse un hueco en la sólida defensa que ha forjado Bordalás quien, desde su llegada al club azulón, ha perdido un partido de los 15 que lleva sentado en el banquillo.