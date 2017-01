Pendientes de Manu

Manu del Moral es la gran preocupación del C.D. Numancia de cara al partido de este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el campo del Levante. El delantero se ejercitó ayer al margen del grupo y habrá que ver cómo evoluciona el edema en su recto anterior para saber si puede ser de la partida ante el líder de la Segunda División. También está entre algodones Julio Álvarez y Escassi, aunque los dos estarán en Valencia para abrir la segunda vuelta de la competición.

Del Moral ya se perdía el compromiso de la jornada pasada ante el Mirandés por este problema muscular y ahora la duda es saber si podrá estar al cien por cien ante el líder. El Numancia apuesta por la tranquilidad y la calma en relación al atacante ya que se prefiere que se pierda uno o dos partidos antes de que se pueda producir una rotura de fibras. Así, los entrenamientos de la semana serán fundamentales para saber si el jiennense viaja a la capital levantina.

En Anduva no estuvo Manu del Moral y su puesto fue ocupado en el once inicial por un Jairo que no estuvo muy participativo, pero que sí fue uno de los protagonistas en la acción que fue señalada como penalti y que suponía el momentáneo 0-1. Si Manu sigue siendo baja la lógica dice que Jairo tendrá una nueva oportunidad en la titularidad, aunque también está la opción en el ataque de Acuña e incluso la apuesta de Pablo Valcarce como hombre más adelantado.

En el Numancia son optimistas y se piensa que Manu del Moral puede llegar en buenas condiciones para visitar al Levante. El andaluz es el pichichi numantino con nueve goles en su cuenta. Los dos últimos tantos los anotaba en la última jornada de 2016 ante el Mallorca.

Por otro lado, en la sesión de trabajo de ayer no participaron con el resto de sus compañeros ni Julio Álvarez ni Escassi a consecuencia de los golpes del partido ante el Mirandés.

Julio Álvarez sufre un ‘bocadillo’ en el muslo y se ejercitó en el gimnasio mientras que Escassi tiene un fuerte golpe en el tobillo que hizo que trabajase al margen del grupo. Tanto uno como el otro estarán a disposición de Jagoba Arrasate para afrontar la jornada 22 del campeonato.

Luis Valcarce

El médico del Sporting de Gijón, Antonio Maestro, visitó ayer a Luis Valcarce en la capital asturiana para tener una nueva opinión sobre su maltrecha rodilla izquierda. La valoración del galeno sportinguista coincidió con las anteriores, según señalaba el doctor del Numancia, Ignacio Arche. El de Ponferrada sufre una rotura parcial del ligamento anterior de su rodilla izquierda. Los servicios médicos del Numancia, el club y el propio jugador se reunirán en los próximos días para tomar un decisión definitiva en relación a la recuperación del futbolista berciano.