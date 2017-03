Un partido con ambiente

El Real Oviedo no estará solo en las gradas de Los Pajaritos durante el encuentro de este sábado. Se estima que entre 700 y 800 aficionados del conjunto carbayón se darán cita en un municipal soriano que presentará una de las mejores entradas de esta temporada.



El C.D. Numancia envió una primera remesa de 414 entradas para el partido del sábado, entradas al preció de 25 euros que la afición asturiana ‘devoró’ en menos de 24 horas. Por esta razón la entidad rojilla enviaba ayer otras 200 localidades más al precio de 30 euros «a pesar de las restricciones en la normativa de venta de entradas por tratarse de un partido de alto riesgo», señalaba ayer el club asturiano a través de su página web.



Dichas entradas, destinadas a los abonados, se ponen a la venta hoy jueves y desde la capital asturiana no se duda de que serán igualmente fagocitadas en un tiempo récord. Desde Soria no se enviarán más localidades a Oviedo pero ambas entidades han alcanzado para poner a la venta en las taquillas de Los Pajaritos otros 400 asientos destinados a los seguidores visitantes. De la capital de Asturias no se duda de que serán más de 614 los seguidores del Real Oviedo que se desplacen hasta Soria. El partido es a una hora aceptable y en sábado por lo que se estima que la cifra oscilará entre los 700 u 800, estimaciones realizadas en base a los seguidores que hace unas semanas acompañaron al equipo en Anduva hace un mes.



En este sentido, el municipal de Los Pajaritos presentará una de las mejores entradas de la temporada y el desplazamiento de seguidores del Real Oviedo puede ser el segundo mayor que se vea en la capital este curso. El anterior tuvo lugar en la primera vuelta con motivo del partido ante el Real Zaragoza. En aquella ocasión, el C.D. Numancia vendió unas 900 localidades y a ellas hay que añadir aquellas realizadas a seguidores que llegaran por su cuenta.



El Real Oviedo se presentará en Soria en su mejor momento de la temporada tras acumular cinco jornadas sin perder en las que ha firmado cuatro victorias y un empate. De hecho, el equipo de Fernando Hierro ha firmado 19 de los últimos 24 puntos disputados, una situación que les ha colocado en zona de promoción.