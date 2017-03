El C.D. Numancia tiene buena parte de los deberes hechos en cuanto a plantilla se refiere de cara a la próxima temporada. Hasta 17 jugadores del grupo que dirige Jagoba Arrasate tiene contrato en vigor para el próximo curso y, en algunos casos, algunas posiciones están más que cubiertas al haber ya dos jugadores por puestos.



En las últimas semanas la entidad rojilla anunciaba la renovación de varios jugadores de la plantilla con el objetivo apuntalar el proyecto de cara a las próximas temporadas al mantener un bloque que ha demostrado un buen nivel de competitividad sobre el terreno de juego. Con esos anuncios la entidad rojilla deja una buena base de cara a las próximas temporadas.



Algunos de los jugadores renovados en las últimas semanas son los que mayor duración tienen en su vinculación con la entidad numantina. Aitor Fernández, que recalaba esta temporada y lo hacía hasta 2018, ampliaba su compromiso hasta junio de 2020. Igualmente hasta es fecha renovaban Dani Calvo, Carlos Gutiérrez y Marc Mateu. El capitán Julio Álvarez renovaba igualmente su vínculo con la entidad rojilla hasta junio de 2019 con opción a uno más.



Entre los jugadores con contratos a mas corto plazo se encuentran Munir, Ripa, Pedraza, Escassi, Ruiz de Galarreta, Manu del Moral o los hermanos Valcarce. Estos seis jugadores terminan contrato en junio de 2018 si bien, como ocurre en el caso de los bercianos y el propio Alberto Escassi, existe la posibilidad de ampliar el mismo hasta junio de 2019. En algunos de estos casos, su importancia en el equipo invitan a pensar en el interés de que ese compromiso con la entidad numantina pueda prolongarse en el tiempo. Ruiz de Galarreta, con 24 minutos a sus espaldas este curso, es un claro ejemplo de ello si bien esta situación puede extenderse a otros jugadores como Munir, los hermanos Valcarce o el propio Manu del Moral.



Ya la temporada pasada, la entidad rojilla comenzó a perfilar el bloque del futuro. Por eso renovó a varios jugadores hasta junio de 2019. En esa situación se encuentran Unai Medina, Íñigo Pérez y Nacho. Igualmente hasta junio de 2019 firmó Dani Nieto tras su incorporación en el pasado mercado invernal.



Algunos puestos están bien cubiertos para el próximo curso si no hay salidas. Ese caso se da bajo los palos toda vez que Munir y Aitor Fernández tienen contrato en vigor. En el centro del campo existe una situación similar toda vez que, excepto Capilla, todos tienen contrato en vigor.



Del grupo que dirige en estos momentos Jagoba Arrasate, cuatro terminan contrato a finales de junio. Se trata de Mikel Saizar, Juanma Casado, Pedro Orfila y Paco Regalón. Igualmente, tres jugadores regresarán a sus equipos al haber finalizado su cesión en la entidad rojilla. En esa situación se encuentran Eneko Capilla (Real Sociedad), Jairo Morillas (Espanyol) y Kike Sola (Athletic).



Que el C.D. Numancia tenga 17 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, no implica que los 17 futbolistas vayan a lucir de rojillo el próximo curso. No es raro que jugadores con contrato en vigor puedan abandonar el club si el acuerdo es bueno para las partes. En algún caso, ese futuro puede depender de que el entrenador cuente o no con sus servicios y en este sentido es también relevante la continuidad o no de Jagoba Arrasate. Igualmente, tampoco se puede descartar el interés de la entidad en renovar a jugadores que terminan contrato. Ese es el caso de Orfila o Paco Regalón. El primero está ahora alternando titularidad con suplencia mientras que el segundo, aunque no está entrando en los planes el cuerpo técnico en los últimos partidos, puede hacerlo en cualquier momento y ya ha demostrado que puede rendir bien.