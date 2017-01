El paraíso de Anduva

El Numancia venció en Anduva un partido que controló de principio a fin, sobretodo a partir del primer gol del conjunto numantino, con la posterior reacción del Mirandés muy bien detenida por los de Jagoba Arrasate, con lo que pudo obtener nuevas situaciones para engrandecer el marcador. Un 0-3 con un gran Marc Mateu y una muy buena segunda parte de Escassi.

En los primeros compases hubo dominio alterno en el juego. La primera ocasión fue para el Mirandés, con un disparo de Pedro Martín que salió desviado por muy poco, en una opción poco clara pero que marcó un aviso para el conjunto soriano, que quería intentar salir con el balón pero que veía como el Numancia se imponía lentamente en el juego. No obstante, con este dominio alterno, no tardaría en llegar la primera ocasión para los visitantes. En este caso fue Jairo Morillas, quién a pase del capitán Julio Álvarez, conectó un disparo suave que pasó rozando el palo. Sin embargo, el Mirandés quiso llevar la batuta. Fueron instantes de dominio local, con Maikel Mesa, generador de peligro, que tuvo la opción de poder adelantar en el marcador a su equipo, aunque su disparo salió lamiendo el poste. Poco a poco, el Numancia se adaptaba al partido y al estadio, donde los locales se desarrollan con facilidad. Apoyándose en Ruiz de Galarreta y el mismo Julio Álvarez, buscaron con insistencia alguna jugada que fuera de mucho peligro para los visitantes, pero poco a poco se vio que no sería fácil romper la barrera tejida por el conjunto de Miranda de Ebro, que jugaba con más paciencia y sin muchos más apuros. En los próximos minutos, hasta llegar al 30, el equipo soriano no tuvo más ocasiones que un remate lejano de cabeza de Pedro Orfila, que salió muy desviado. No obstante, teníamos ante nosotros los mejores momentos del conjunto soriano.

Primero, Jairo Morillas, quién llevó mucho peligro a la portería rival, tuvo una buena ocasión para conseguir el primero, después de rematar desde la izquierda un buen centro de Carlos Gutiérrez. Posteriormente, llegaría la jugada del primer gol. Ruiz de Galarreta se internó en el área y vio como Usero se iba al piso antes de poder hacer el quiebre. Penalti inexistente. Julio Álvarez no falló desde los 11 metros y consiguió adelantar al Numancia.

Gol psicológico

Posteriormente, el Mirandés intentaría el empate antes del descanso. Primero, lo intentó mediante Guarrotxena, que remató fuera un centro desde la derecha. Después, ante un pequeño error de la zaga soriana, sería Álvaro Bustos quién probaría fortuna, pero su disparo salió desviado. Los últimos minutos fueron de control claro de los numantinos, que fueron al descanso seguros de sí mismos y con el marcador a favor, ante el desespero de los locales que vieron como se les descontrolaba un partido que tenían bien atado en los primeros minutos de juego.

La segunda parte empezó con tanteo para ambos equipos. El Mirandés, sabedor de tener que remontar el marcador, intentó por activa o por pasiva llegar a la portería defendida por Aitor Fernández. La primera oportunidad no llegaría hasta el minuto 50, cuando Íñigo Eguarás remató desde la derecha, pero su disparo salió desviado. No obstante, el Numancia sufriría en esos primeros minutos de segunda parte, por el empuje rojillo, y también por la falta de entendimiento en el medio del campo, que propiciaba contraataques para los locales. Sin embargo, el Numancia aguantaba. Y no solo así, también consiguió adelantar posiciones, a partir de los primeros diez minutos, obteniendo buenas jugadas de gol. De hecho, en una de ellas, Marc Mateu estuvo a un palmo de meter el segundo, pero su disparo certero pasó rozando el palo derecho de la portería de Roberto. Los de Jagoba Arrasate se fueron estirando con el paso de los minutos, aunque el Mirandés tampoco había dicho la última palabra. Precisamente, fue el mismo Marc Mateu quién consiguió trazar una buena jugada con la defensa de los rojillos muy adelantada, y el Numancia que tenía una buena ocasión para marcar, aunque su disparo final salía desviado. Sin embargo, las aspiraciones numantinas se concretaban finalmente cuando restaban solo 12 minutos para el cierre del encuentro. Un centro desde la derecha de Julio Álvarez lo remataba al fondo de las mallas, y en propia portería, Álex Ortiz, que dejaba a su equipo totalmente vendido ante esa jugada. Los sorianos sentenciaban el partido, y todavía quedaría rato para un tercer gol. Sería Alberto Escassi, quién remataría con la derecha un centro de Marc Mateu, que se alzaría como el mejor del partido.

Todavía seguiría controlando el partido hasta los últimos minutos, también con un muy buen partido de Escassi, que solo necesitó media hora para hacerse amo y señor de la zona atacante del conjunto numantino. El Mirandés, que había claudicado hacía rato, solo esperó los últimos minutos para evitar caer en desgracia ante su afición, encajando más goles ante un conjunto visitante totalmente lanzado al ataque.