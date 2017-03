Palacios se queda en Soria

El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios, comparecerá hoy en rueda de prensa para explicar las razones que le han llevado a rechazar una oferta del Atlético Osasuna para hacerse cargo de su Secretaría Técnica. El navarro, que el pasado verano renovaba por la entidad numantina para las tres próximas temporadas, recibía una oferta del club navarro y varios medios de comunicación de Pamplona aseguraban ayer que Palacios había rechazado ese ofrecimiento.



El Atlético Osasuna ya piensa en la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español, una cambio que pasa por la reestructuración de su organigrama deportivo. Esa reestructuración pasa por la contratación de un nuevo director deportivo y César Palacios era la primera opción para el puesto tal y como publicó Diario de Navarra. La entidad pamplonesa busca a un director deportivo que apueste por la cantera y conozca la filosofía del club, unos valores que reúne el secretario técnico numantino. El presidente de Atlético Osasuna, Luis Sabalza confirmaba en este sentido que César Palacios es uno de nombres que maneja para el cargo añadiendo que el nuevo director deportivo de la entidad sería «la piedra angular» del nuevo proyecto del club.



En este sentido, varios medios de comunicación como TVE Navarra, Diario de Navarra o Noticias de Navarra entre otros, señalaban ayer que César Palacios ha rechazado ese ofrecimiento. El C.D. Numancia anunció ayer la comparecencia de su director deportivo para la jornada de hoy por lo que todo hace indicar que el responsable del área técnica numantina explicará las razones por las que le ha llevado a tomar esta decisión.



Es innegable la relación de César Palacios con el Atlético Osasuna. El navarro entró a formar parte de la cantera de Tajonar cuando tenía once años y fue pasando por todas las categorías de la entidad hasta llegar al primer equipo, donde militó diez temporadas y fue su capitán otras ocho.

En la campaña 2004-2005 César Palacios recala en Soria. Durante seis temporadas fue jugador y capitán del C.D. Numancia y en la 2009-2010 se hacía cargo de la Dirección Deportiva. Durante las últimas siete temporadas, César Palacios ha ocupado ese puesto. Precisamente el pasado verano ampliaba su contrato para las tres próximas campañas ‘desnudándose’ ante los micros señalando que se iba a «dejar el alma» por la entidad soriana. «Me siento un privilegiado de pertenecer a este club. Súper orgulloso de sentirme parte de él. No voy a esconder que siempre me he sentido orgulloso de haber pertenecido a Osasuna y nunca jamás en la vida pensé que iba a tener ese sentimiento respecto a otro club», señalaba entonces.