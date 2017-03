Palacios: "Le debo lealtad al Numancia y a su afición"

El cómico Groucho Marx acuñó un buen número de frases célebres, entre ellas aquella que decía «estos son mis principios. Si no le gustan...tengo otros». Afortunadamente no todo el mundo se rige por esa máxima, hay gente con principios y reglas que trata de seguir al máximo y entre ellos se encuentra César Palacios. El director deportivo del C.D. Numancia explicó ayer las razones por las que ha rechazado una oferta del Atlético Osasuna para hacerse cargo de su Dirección Deportiva, en concreto hizo referencia a los valores que le inculcaron en Tajonar y el propio C.D. Numancia y que le impiden dejar la entidad soriana a estas alturas del campeonato. «Osasuna es mi club pero el Numancia también, no me podía ir de Soria de estas maneras, creo le debo lealtad al club», indicó ayer el navarro.



César Palacios compareció en rueda de prensa y explicó que Osasuna es su «casa», una casa en la aprendió unos principios que precisamente le impiden aceptar su oferta. «Osasuna es mi casa, me han enseñado lo que he sido como jugador y como persona desde pequeñito y por eso mismo, porque me enseñaron eso en Tajonar, la lealtad a unos colores y a una institución está por encima de muchas más cosas, en este caso la lealtad al Numancia», comenzó explicando el navarro.



Palacios confesó que cuando salió de Osasuna jamás iba a tener unos sentimientos tan grandes por otro club como por el navarro pero admitió que «me equivoqué». «Osasuna es mi club pero el Numancia también, no me podía ir de Soria de estas maneras, creo le debo lealtad al club, a la afición, a Paco el presidente, a Edu y a todas esas personas que trabajan en el Numancia porque estamos en plena competición, quiero luchar con ellos, no me podía ir así y sabiendo lo que significa para mí», significó para no esconder que, para un navarro como él, estar en un futuro en Osasuna es «un sueño» como también es «un sueño estar en el Numancia».



El director deportivo rojillo agradeció el apoyo de Francisco Rubio, Eduardo Rubio y Víctor Martín por «el cariño que me han mostrado en estos días», una situación en la que «me he sentido profesionalmente y humanamente muy arropado por ellos y se lo quiero agradecer». Palacios explicó que no tenía que dar «muchas vueltas» a una decisión que atiende a unos valores que como director deportivo quiere transmitir «a nuestros jugadores, desde los pequeñitos a los profesionales», valores como el hecho de que «merece la pena este club, que merece la pena defender esta camiseta». El director deportivo indicó que se reunió con la plantilla para darles a conocer su decisión en base a esos valores «se lo transmití a los jugadores, quiero luchar por ellos, quiero luchar por este club y ya llegará otro momento, si llega, en el que pueda luchar por Osasuna».

ESPERA QUE EN PAMPLONA ENTIENDAN SU DECISIÓN

César Palacios indicó que si daba una rueda de prensa era para explicar su decisión, algo que ni tan siquiera se hubiera planteado de haber llegado esa oferta de otra entidad. Agradeció al presidente de Atlético Osasuna, Luis Sabalza, el haber pensado en él para el cargo de director deportivo, ya que «que se acuerden de mí después de tantos años sigue siendo un sueño». Igualmente apuntó que su «corazón y cabeza», estaban ahora en el Numancia y deseo suerte al club osasunista para encontrar a esa persona que ayude a la entidad navarra. Reiteró que en el C.D. Numancia ha encontrado personas que le han «enseñado» a querer a la entidad por lo que significaba: «Espero que en Pamplona lo comprendan porque soy socio, soy osasunista a tope pero también soy numantino a tope». El director deportivo reconoció haber sentido presión por lo acontecido una presión auto infligida por auto infligida ya que «soy un hombre de muchos sentimientos, me afectan mucho las cosas y he sentido mi propia presión por hacerlo bien, por hacer lo que creo que me iba a hacer sentir bien». «Siempre he transmitido que me gustaría ser buena persona y buen profesional. Para mí esa decisión era clave, seguir demostrando eso», concluyó el técnico navarro.