Palacios: "Estamos contentos y con ilusión"

El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios, no esconde su satisfacción por el inicio liguero del equipo. El navarro, que no obvia que la temporada no ha hecho más que empezar, señala que en los primeros compromisos se han mostrado unas señas de identidad que se deben mantener deseando que esas señas de ilusión y ambición se trasladen a los aficionados.



El C.D. Numancia ha tenido un buen comienzo liguero. Más allá de los cuatro puntos conseguidos, está la imagen ofrecida por los de Jagoba Arrasate en las primeras jornadas, unas sensaciones por las que el director deportivo numantino muestra su satisfacción: «Creo que ha sido importante a todos los niveles, por la victoria primero en casa y sobre todo por las sensaciones. El otro día en Vallecas en un campo complicadísimo ante un difícil rival que aspira a todo, a pesar de que hubo momentos en que nos vimos superados por méritos de ellos no porque nosotros no estuviéramos poniendo todo de nuestra parte, cuando estábamos en la lona nos supimos rehacer. Fue una satisfacción muy grande una seña de identidad que tenemos que mantener, ser capaces de sacar la cabeza en los momentos malos y seguir luchando hasta el final porque somos buen equipo. También es cierto que solo llevamos dos partidos, esto es muy largo y muy duro, cada fin de semana es una historia distinta pero la imagen que ha dado el equipo en estos dos partidos es para estar contentos y con ilusión».



Palacios no esconde la aportación de fichajes como Pere Milla y Pape Diamanka en estas dos primeras jornadas aunque subraya que la Liga es muy larga por lo que destaca que la fortaleza del equipo radica en el grupo. «Al final el Numancia se basa en el grupo, creo que tenemos un grupo muy bueno a todos los niveles y en una temporada tan dura vamos a necesitarlos a todos», señala el director deportivo rojillo quien no esconde que la continuidad del un bloque así como la del técnico y un grupo de trabajo es también clave en el buen rendimiento del equipo y de ahí que ahonde en que «tenemos la ilusión de que podemos mejorar y vamos a luchar por ello».



El técnico navarro espera que este buen comienzo enganche a la afición al equipo, una afición que es «la base de este Club». «Sé que todos nos fuimos disgustados después del partido ante el Mirandés en casa, era importante cambiar esa sensación y creo que el equipo lo ha hecho», expresa Palacios en este sentido quien no esconde que a lo largo de los próximos meses va a haber «momentos buenos y momentos malos», por lo que hay que estar «preparado para todo».



El viernes se cierra el mercado de fichajes y el director deportivo numantino no espera movimientos: «Estamos completos y muy satisfechos con lo que tenemos y que confiamos en ellos». Eso sí, Palacios matiza que se está atento al mercado ya que puede darse la circunstancia de que «en estos días salga la situación de un jugador que hubiera sido inaccesible en su momento y que creamos que sea muy desequilibrante», que se pueda incorporar. Si se da, bien, y si no, el director deportivo reitera su total confianza en el grupo ya existente.



Después de dos jornadas, solo el Tenerife ha ganado los partidos y todos los rivales han puntuado. Es una situación que no sorprende a Palacios: «Ves los onces y plantillas de Segunda y pueden competir al máximo los 22 equipos, pueden estar arriba y, como te despistes, estar abajo». En este sentido, destaca que el equipo debe tener «la cabeza bien amueblada en cuanto a los objetivos y las circunstancias pero con la ambición al máximo porque no somos menos que nadie».

HAY GANAS DE QUE LLEGUE EL PARTIDO ANTE EL ALMERÍA

El equipo ha generado ilusión entre la afición y en el seno del la propia entidad rojilla. César Palacios no escondía ayer que tiene ganas de que llegue el encuentro del sábado ante el Almería por lo que una victoria puede significar para el equipo sin esconder que la temporada no ha hecho más que comenzar. «Son partidos importantes para la confianza, para el trayecto de la Liga», expresa Palacios quien añade que «ahora en casa es el momento de tener un punto de inflexión para el autoestima, para demostrarnos a nosotros mismos que somos un muy buen equipo de Segunda».

«Para eso hay que trabajar mucho, saber sufrir y luego va a tener que hacerlo muy bien pero, no lo olvidemos, aunque el Almería en estos últimos años ha estado abajo hay que ver su plantilla y su presupuesto. Vamos a luchar al máximo y tengo una ilusión tremenda después de ver cómo está todo, tengo ganas de que llegue el sábado y que estén Los Pajaritos con gran ambiente y luego el equipo, ojalá, haga las cosas bien para que todo el mundo se vaya contento», indicó Palacios quien previamente indicaba que «el arranque del equipo tiene que hacer que la gente vaya con ilusión y con ganas de apoyar y que sea un día bonito para todos». El Numancia echará el resto este sábado por lograr su segunda victoria de la temporada y seguir arriba en la clasificación.