Pacheta: "Estoy centrado en Tailandia pero la idea es volver"

El fútbol no entiende de fronteras. El balón rueda por los cinco continentes y de ello tiene constancia José Rojo Martín ‘Pacheta’ (Salas de los Infantes, 23 de marzo de 1968). El ex jugador, ex director deportivo y ex entrenador del C.D. Numancia ha estado estos días por Soria aprovechando que la competición en Tailandia ha parado tres semanas debido a los compromisos internacionales de la selección. El técnico, que mañana celebra efeméride, cumple ya su segunda temporada al frente del Ratchaburi, equipo al que tiene en la séptima posición de la tabla después de seis jornadas.



Pregunta.- ¿Cómo está por estos lugares en estos días con la temporada ya comenzada?

Respuesta.- En España cuando juega la selección la competición para dos semanas y allí para tres. Tengo un acuerdo con el dueño para poder venir a ver a la familia y en especial a mi madre que está malita. Mañana (por el pasado lunes), me vuelvo para allí otra vez.



P.- Se vuelve y otra vez a entrenar y jugar.

R.- Sí, llevamos seis partidos de Liga y esta semana lo que hacemos es organizar partidos amistosos para que los que no juegan cojan ritmo de competición. Nunca un amistoso es como un partido oficial pero siempre se asemeja más que a un gran entrenamiento.



P.- ¿Qué tal la experiencia en este tiempo y qué tal al principio ya que sería un comienzo duro?

R.- Los primeros meses fueron muy duros allí. La falta de comunicación, la adaptación a un país en el que todo es distinto, el clima, la gente, el idioma, las casas...todo es distinto y esa adaptación al principio fue muy dura. Ahora, una vez que lo tienes controlado, lo peor es la distancia pero he estado y sigo estando muy feliz entrenando allí. He podido entrenar y he podido hacer muchos trabajos que en España hubiera sido imposible hacer. Tengo claro que estoy creciendo como entrenador, siempre que estás trabajando creces, creces como entrenador, como persona y algún día volveremos otra vez.



P.-¿Cómo es el fútbol en Tailandia?

R.- El clima lo condiciona todo. En Tailandia hace muchísimo calor, no bajamos nunca de 25 grados por la noche, es difícil estar en la calle a las 12 del mediodía y condiciona al ser humano, la vida y todo. Es un país en el que el fútbol ha crecido mucho en los últimos cinco ó seis. Yo llevo allí poco más de uno y ya he visto crecer el fútbol en este tiempo. Ha crecido mucho y creo que es una Liga con un futuro prometedor. Evoluciona como lo hacen muchas ligas, como lo hace la Liga en España, pero tiene muchos condicionantes para ir creciendo.



P.- ¿Y cómo es el nivel del futbolista tailandés?

R.- El nivel del futbolista está creciendo pero no es un nivel top. Ha habido algún jugador en España, el mejor jugador tailandés (Teerasil Dangda), pero jugó muy poco. Hay jugadores que podría jugar en Segunda División en España pero la Primera ya es otro nivel. En Tailandia está creciendo mucho y el jugador tailandés no es grande pero es rápido y fuerte. Es un jugador con un cuerpo estupendo para jugar al fútbol, no se rompen muscularmente. En año y medio no he tenido ninguna lesión muscular grave.



P.- ¿Son jugadores disciplinados?

R.- No son jugadores problemáticos pero tienes que estar incitando... no hay la pasión por el fútbol que hay en España y el que juega es por bueno pero no hay esa pasión y esa pasión es la creo que que está evolucionando mucho. La gente ya va al campo, son muy animosos, muy ruidosos y cada vez va más gente al campo. Hay dos equipos muy potentes que van a empezar a hacer cosas en la Champions de Asia.



P.- A nivel económico también parece fuerte.

R.- Hay equipos que tienen dinero. El problema es que tú solo puedes tener cuatro extranjeros fuera, la base es el jugador tailandés, hay que hacerle crecer. Todavía no hay esa cultura del fútbol base para hacer crecer a los jugadores y por eso digo que es una Liga que tiene mucho margen de evolución. Luego otra cuestión interesante es la materia prima, el jugador tailandés es un buen jugador.



P.- ¿Qué tipo de club es el Ratchaburi?

R.-.Cuando llego el año pasado se está haciendo un campo nuevo y, a raíz de ahí, intentamos que el club vaya evolucionando. Además del campo nuevo se hace un campo de entrenamiento. Este año tenemos un gran gimnasio que es público, tenemos unas grandes instalaciones para la recuperación, tenemos el campo de entrenamiento, el estado nuevo. Este año se ha creado el equipo B, se está generando una academia y el club está creciendo mucho. Mi equipo allí es el sexto o séptimo, un equipo similar a un Athletic aquí. El equipo está creciendo, en el campo anterior cabían 10.000 y solo se llenaba ante rivales grandes. En el nuevo campo entran 14.000 y lo hemos llenado tres ó cuatro veces. El equipo está creciendo pero es algo que está pasando en la mayoría de los equipos de Tailandia. Es verdad que los extranjeros que se está fichando también está elevando el nivel de la Liga.



P.-¿Qué objetivos se marca?

R.-Acabar lo más arriba posible. Ganar la liga es complicado porque hay dos equipos muy fuertes, puede pasar pero es muy difícil. Estar lo más arriba posible e intentar acabar cuartos para entrar en Champions. También hay dos Copas y tenemos el foco en una de ellas, a ver si podemos levantar un trofeo.



P.- Tiene contrato hasta diciembre de 2017. No sé cuál será su objetivo a medio o largo plazo aunque imagino que el objetivo final siempre es volver a casa, ¿es así?

R.-En estos momentos tengo toda mi energía en Ratchaburi pero, evidentemente y sin duda alguna, lo que queremos es volver. Sé lo duro que es estar en Tailandia pero también sé lo duro que es estar en casa diez meses sin hacer nada y que no aparezca un proyecto interesante cuando además, y en esto soy subjetivo porque hablo de mí, creo en España el trabajo que hemos hecho ha sido estupendo.



P.- Imagino que seguirá la Liga española y al Numancia.

R.- Sí, y más al Numancia que he estado 12 temporadas, tengo mi residencia aquí y soy soriano de adopción. Al Numancia, Oviedo, Cartagena, Espanyol, Hércules, incluso Mérida o Marbella. Cuando miras la lista, lo primero que miras es los equipos en los que has estado y luego donde tienes amigos. Los voy siguiendo y el otro día, por ejemplo, me alegré al ver en play off del Grupo IV al Cartagena, Marbella y Mérida, son equipos en los que he estado. Luego, claro sigo al Numancia, cómo no lo voy a hacer si vivo aquí.