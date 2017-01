El optimismo de Yeray tras ser operado del cáncer testicular

Yeray Álvarez se mostró este jueves en Lezama "muy contento" por la buena evolución del cáncer testicular del que fue operado el pasado 27 de diciembre y de estar ya con el alta médica y a disposición de su entrenador en el Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, menos de un mes después del "momento duro" que vivió al conocer que tenía la enfermedad.

"Después de la noticias de los últimos días estoy muy contento. Parece que todo ha salido bien, que las pruebas han dado bien y estoy muy contento. Ha sido todo muy fácil muy sencillo las cosas no se han complicado y estoy muy contento", insistió el bravo central de Barakaldo en una comparecencia ante los medios tras el entrenamiento de esta mañana en Lezama.

MUESTRAS DE APOYO

Yeray se mostró también "muy agradecido" a las muestras de apoyo recibidas de su "familia, del mundo del fútbol y de toda la gente del Athletic", así como a "mucha gente que había tenido esa enfermedad que se puso en contacto" con él. Entre ellos "futbolistas, ciclistas" y otros deportistas. "Para nada te esperas tanto a apoyo y el ánimo que te da es increíble", confesó.

Yeray recordó que el primer momento, cuando le dieron la noticia de que tenía cáncer "fue un momento duro". "No sabes del todo lo que tienes, sí que empiezas a pensar que es una enfermedad y que es algo grave. Es un momento duro, se te pasan mil cosas por la cabeza y lo único era contárselo a mi familia y estar con ellos", se acordó. También desveló que le "han escrito muchos futbolistas" y que les está "muy agradecido" por ello.

SIN MIEDO AL CONTACTO

Ya de cara al futuro inmediato sobre los terrenos de juego, avanzó que no va a tener miedo en las acciones de contacto que tenga que acometer con los rivales. "No para nada, no tengo miedo a nada. Ha sido una operación y ya está. Ha salido bien y miedo para nada", zanjó temores al respecto.

En cuanto a cuando puede ser su vuelta al equipo para jugar un partido, apuntó que "cuando el míster quiera". "Tampoco he estado mucho tiempo fuera. Quizás este fin de semana no te podría decir, pero me encuentro bien y tengo buenas sensaciones", aseguró. "Después de tres semanas sin hacer nada tengo buenas sensaciones, me encuentro bien y, en caso de que el míster me ponga, intentaré hacerlo bien", añadió.

EL GOL DE WILLIAMS AL BARÇA

Yeray rememoró el "increíble" momento vivido en el partido de Copa del Rey ante el FC Barcelona, cuando Iñaki Williams marcó el 2-0 justo en el minuto 27, cuando todo San Mamés le estaba ovacionando al coincidir el minuto con el número de su dorsal.

"Ese día me comunicaron que no tenían que darme tratamiento, que era una noticia bastante increíble y les dije a mis compañeros que el mejor regalo que podían darme era una victoria contra el Barça. ¡Y que mejor que ese gol de Williams en el minuto 27 con toda la gente animándome!. Fue algo increíble", recordó.