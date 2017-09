En el ojo del huracán

Son las 21.50 del miércoles y el colegiado cántabro López Toca pita el final del encuentro copero entre el Real Oviedo y el Numancia. Al otro lado del Atlántico, en San Juan de Puerto Rico, están a punto de dar las cuatro de la tarde. Allí el futbolista soriano Mario Martínez se atrinchera ante la inminente llegada del huracán Irma, una fuerza de la naturaleza que ha devastado Barbuda y amenaza al resto del Caribe. A tres horas de que pase el peor momento de la tormenta, en la capital puertorriqueña ya están sin luz y no se descarta que el servicio de internet se caiga de un momento a otro.



Es por esta razón por la que Mario Martínez, ex jugador del C.D. Numancia, lo primero que hace es lanzar un mensaje de tranquilidad a sus conocidos y allegados. Ya les ha advertido de la situación pero quiere tranquilizarles un poco más por si Irma corta durante un tiempo las comunicaciones con la isla. «Igual nos quedamos incomunicados unos días pero que sepan que vamos a estar bien. Estamos bien cobijados ante los destrozos que se puedan dar», relata el soriano quien milita desde mediados de agosto en el Puerto Rico F.C. (PRFC) de la Segunda División de Estados Unidos (N.A.S.L).



La comunicación telefónica con Mario Martínez apenas dura un minuto y medio. En un momento, el soriano no escucha nada al otro lado del teléfono. Son aproximadamente las cuatro de la tarde y se encuentra en los pasillos del «condominio», en el que se aloja. Faltan unas tres horas para que el momento más duro de Irma, una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, azote Puerto Rico. «Estamos bien pero la cosa está jodida. Estamos sin luz y en el pasillo de condominio en el que residimos. Dentro de casa no podemos estar y estamos atrincherados con colchonetas en el suelo para dormir, neveras, hielo, bien de agua y comida enlatada», relata el futbolista soriano quien no esconde que es mejor «no vivir», una situación como la que está a punto de pasar.



Mario no está solo en ese momento. Junto a él se encuentra Javier Monsálvez Yuma, ex jugador del Rayo Vallecano y compañero de equipo en el conjunto caribeño y su mujer. «Creía que iba a estar solo pero con Yuma y su mujer el miedo se tiene de otra manera», relata Mario quien explica que, poco a poco, el lugar en el que se encuentran empieza a llenarse de otros vecinos que se preparan para hacer noche en el pasillo.



Mario tiene miedo. Irma acaba de arrasar Barbado y las previsiones para Puerto Rico no son nada halagüeñas. «La verdad es que estaba tranquilo hasta que empiezas a escuchar de todo de la gente y entonces te asustas. Lo mejor es no salir de casa. Aquí hemos preparado colchonetas y comida para lo que pueda pasar y tampoco me puedo acercar a las ventanas. Una piedra puede llegar en ese momento y romper un cristal», apunta el soriano quien explica que los efectos de Irma se dejarán notar entre 12 y 14 horas en San Juan.



El ex jugador numantino se incorporó a la disciplina del Puerto Rico F.C. a mediados de agosto. Irma afecta igualmente a la competición ya que el equipo naranja ha tenido que suspender el encuentro que este sábado debía enfrentarle al New York Cosmos. También las oficinas del Puerto Rico F.C. permanecieron ayer cerradas como consecuencia del tifón y no se descartaba reabrir hoy en función de las condiciones meteorológicas. «Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros seguidores, nuestros jugadores, los trabajadores de la oficina y también del equipo visitante», señala el presidente del PRFC, Tom Payne, en un comunicado emitido por la entidad caribeña.



«Del tema profesional no quiero hablar, acabamos de empezar la temporada», señala Mario poco antes de que la comunicación telefónica se corte y tras mandar unas fotos que ha podido hacer tras trasladares cerca de una ventana del edificio en el que reside. El PRFC ha disputado siete encuentros ligueros y, en una Liga de ocho equipos, ocupa la cuarta plaza.



El ojo del huracán Irma ha pasado a 50 kilómetros de San Juan. Aún así sus efectos se dejaron notar en Puerto Rico. Menos de los esperados tras un paso de seis horas por la isla. Periódicos como El Nuevo Día o Primera muestran imágenes de árboles caídos, carreteras cortadas, ríos desbordados y daños particulares. La isla sigue bajo el nivel de alerta ya que se esperan más lluvias en los próximos días.



Son las 14.45 horas en España y las 8.45 horas en San Juan. Mario tiene cobertura de internet. «Va y viene», expresa vía Whatsapp. Pero sigue sin luz y no ha dormido en toda la noche. «Sí, ha ido todo bien dentro de lo que cabe», admite el futbolista soriano si es que se puede decir que una noche ha ido bien cuando se ha estado vela. Al margen de seguir sin luz, el jugador sigue sin salir de casa y su objetivo a esa hora no es otro que intentar dormir un poco. Y sin luz, el móvil se utiliza lo justo.



Puerto Rico trata de recuperar la normalidad y Mario intentará hacer lo mismo en los próximos días, salir a la calle, regresar a los entrenamientos, estar a disposición del cuerpo técnico para su próximo encuentro liguero. Irma deja atrás Puerto Rico y amenaza ahora los Estados Unidos tras dejar un buen caos en el Caribe. En el horizonte otra amenaza atemoriza ese paraíso caribeño. Atiende al nombre de Jose y es, de momento, un huracán de categoría 1. Allí estará Mario Martínez, el trotamundos del fútbol soriano. Ahora está Puerto Rico. Con anterioridad fue el Numancia o Las Palmas en España. Grecia, Chipre, Portugal, Colombia, Bolivia o Azerbaiyán fueron otros de sus destinos anteriores.