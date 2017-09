«Ojalá pueda vivir del fútbol»

Lucía Rodríguez llegará hoy a Covaleda desde Madrid y mañana realizará el saque de honor del partido que el C.D. Numancia jugará en Los Pajaritos ante el Almería. De padre madrileño y de madre covaledense, la brillante campeona de Europa Sub-19 con la selección española siempre se ha identificado con la provincia de Soria y en especial con la comarca de Pinares y el pueblo de Covaleda. Lucía, que acaba de cumplir la mayoría de edad, tiene muchas ilusiones depositadas en la temporada 2017.-2018 y de cara al futuro no esconde que le gustaría vivir profesionalmente del fútbol.

La pinariega milita en el C.D. Tacón de Madrid, un equipo que juega en la Segunda División femenina y que tiene como objetivo el ascenso a la Liga Iberdrola, la Primera División. «Después de dos intentos fallidos esperemos que a la tercera sea la vencida», comentaba Lucía, quien añadía que «tenemos el reto de dar el salto de categoría. Sería un curso redondo si el Numancia también pudiera subir a Primera».

La de Covaleda está muy ligada a la tierra de su madre y por ello la trayectoria del C.D. Numancia no le pasa en absoluto desapercibida. «Claro que sigo al equipo de Soria. El otro día, el pasado sábado, estuve en el Estadio de Vallecas viendo el partido ante el Rayo Vallecano. Siempre que el Numancia viene a jugar a Madrid y puedo voy a verlo», indicaba. Lucía pudo presenciar in situ la reacción de los rojillos para empatar un encuentro que tenían perdido por 2-0 en el tiempo de descanso.

Su éxito con el combinado español en Irlanda del Norte no pasó desapercibido para el club numantino, que en su cuenta de twitter le felicitó y que más tarde le invitó a realizar el saque de honor este fin de semana en Los Pajaritos. «No me lo esperaba», señalaba la soriana, quien añadía que «llamaron a mi madre y también me mandaron una carta para invitarme al campo. Tanto la felicitación como poder realizar el saque de honor es un orgullo para mí». Además, Lucía tendrá la oportunidad de conocer el municipal soriano de Los Pajaritos, un escenario en el que mañana estará acompañada por sus padres.

Respecto al título continental logrado en Belfast apuntaba que «fue complicado porque siempre fuimos por detrás en el marcador». España se imponía finalmente por 3-2 a Francia y se sacaba la espina de campeonatos anteriores en los que caía en las respectivas finales.

Lucía, lateral derecho que también puede actuar como central, hacía hincapié en la situación del fútbol femenino y aseguraba que «en los últimos años ha crecido bastante pero necesita crecer más y seguir teniendo más ayudas». Y es que el balompié femenino ha dado un salto importante a lo largo de la última década, aunque es cierto que está a años luz del fútbol femenino.

La soriana es consciente que sólo las privilegiadas pueden dedicarse exclusivamente al fútbol, aunque de cara al futuro no pierde la esperanza de ser una profesional del balón. «Ojalá pueda vivir de este deporte en el futuro y dedicarme profesionalmente. Pero la realidad actual es que a la gran mayoría de jugadoras no nos da el fútbol para vivir». Lucía Rodríguez es una de las joyas de este deporte a nivel nacional y por sus venas pasa sangre soriana, concretamente sangre de Covaleda.