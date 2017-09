El Numancia se encomienda a Pere Milla

Pere Milla y la sociedad ilimitada que mantiene con Diamanka siguen dando puntos al C.D. Numancia. En la victoria de ayer ante el Almería ambos fueron los mejores del partido y los jugadores que marcaron las diferencias. Ya fueron los protagonistas en la primera jornada ante el Huesca y también en el estadio de Vallecas. Dos de las caras nuevas de este Numancia que continúa sin conocer la derrota y que está colocando piedra sobre piedra en la construcción del fortín de Los Pajaritos.

Los de Arrasate cuajaron un buen partido ante un rival que fue de más a menos y que cuando tuvo la oportunidad de hacer daño se encontró con el sólido Aitor Fernández bajo palos. El encuentro lo desequilibraba un mágico Pere Milla, un futbolista que ha arrancado la temporada como un tiro y que casi todo lo que toca lo convierte en oro.

El Numancia saltaba al terreno de juego con el mismo once que formaba hace siete días en el terreno de juego del Rayo Vallecano. Markel seguía teniendo la oportunidad en el lateral derecho en detrimento de Unai Medina. Precisamente Markel iba a dejar muchas dudas en los primeros 45 minutos en un costado derecho en el que el Almería percutía una y otra vez. Fidel campaba a sus anchas y de no ser por el acierto de Aitor los andaluces habrían pescado en esta primera mitad.

También pudo pescar el Numancia en unos primeros minutos frenéticos en los que estrellaba un balón en la madera y en los que veía como el colegiado anulaba un gol a Pere Milla al estar en posición de fuera de juego. El choque comenzaba con ritmo entre dos equipos que querían la pelota y que buscaban las debilidades del rival. El Almería buscaba la fragilidad táctica de Markel en la diestra y el Numancia miraba hacía el costado izquierdo del ofensivo Nano para llegar al área de René.

Un arranque con sobresaltos y con un paradón de Aitor sobre Caballero tras galopada de Fidel por la izquierda. El delantero almeriense disparaba a bocajarro y se encontraba con la figura del meta numantino. Los sorianos respondían al instante ya que en la siguiente acción Pablo Valcarce no llegó por milímetros a una asistencia de Manu del Moral.

El partido estaba siendo entretenido y la primera media hora las fuerzas, así como las ocasiones, estaban igualadas. El Numancia creaba verdadero peligro cuando le dejaban maniobrar a Pere Milla y éste se asociaba con Diamanka. El Almería, por su parte, explotaba la banda de Markel y una gran acción entre Fidel y Nano obligaba a Aitor a sacar una manopla prodigiosa que salvaba el 0-1.

El Numancia había sufrido en la primera parte en el lateral derecho y por ello Arrasate movía ficha en el descanso dejando en vestuarios a Markel para apostar por Unai Medina. Los males de los numantinos por el costado iban a desaparecer con Unai sobre el césped. El Almería dejaba de tener el filón en su ataque por la izquierda y prácticamente ahí iba a morir su arsenal ofensivo en la segunda mitad.

El Numancia dio un paso hacia adelante y poco a poco fue inclinando la balanza a su favor. El centro del campo rojillo con Íñigo Pérez y Diamanka tenía más empuje y las ocasiones, sin ser demasiado claras, eran sorianas. A Pablo Valcarce no se le puede negar trabajo, pero también es cierto que no está de dulce, especialmente de cara a la portería rival. El berciano tuvo en sus botas el 1-0 pero se le hacía la portería pequeña en un remate que remachaba a gol Diamanka, aunque en claro fuera de juego. El mellizo no está acertado, aunque su insistencia iba a ser fundamental en el gol de los rojillos. Casi a trompicones, Valcarce se hacía con un balón para habilitar sobre Diamanka y éste asistir a un letal Pere Milla en el mano a mano con René.

Todo se ponía de cara para un Numancia que, a diferencia de otras tardes, no iba a sufrir ante las acometidas del rival. El Almería, que había dado entrada a Tino Costa para tener el balón, estaba herido de muerte tanto anímica como físicamente y apenas inquietó el marco de Aitor. El Numancia pudo sentenciar en una contra pero ayer tampoco era el día de Pablo Valcarce. Sin agobios, el Numancia sumaba tres puntos y apunta alto.