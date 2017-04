Nuevos efectivos

Jagoba Arrasate recuperará efectivos de cara al compromiso de este domingo ante el Tenerife y, si lo estima oportuno, podrá contar también con un delantero. Kike Sola admite que evoluciona favorablemente de la dolencia que le ha hecho perderse los dos últimos partidos y por tanto a disposición del cuerpo técnico para el domingo.



El C.D. Numancia ha afrontado los dos últimos compromisos ante Girona y Elche sin uno de los tres delanteros que tiene en la plantilla por lo que el cuerpo técnico tuvo que utilizar variantes como Pablo Valcarce y Dani Nieto en esos compromisos. De cara al choque ante el Tenerife, Jagoba Arrasate sigue sin poder contar con Manu del Moral y Jairo pero al menos recupera a Kike Sola quien ayer admitía estar evolucionando bien de los problemas cervicales que le han impedido disputar los dos últimos partidos ya que en su peor momento no podía «mover el cuello».



«Estoy bastante mejor, la molestia que tengo es mínima pero la tolero y con el paso de los días irá desapareciendo por lo que dicen los médicos. Ya entro en dinámica de grupo, tengo que entrenar fuerte por si llega y creo que no tiene que haber ningún problema, luego la decisión es del míster», indicaba ayer Kike Sola.



El navarro será el único delantero específico disponible para el domingo pero la ausencia de delanteros no impidió al equipo hacer un buen trabajo en el Martínez Valero. Kike Sola es cauto sobre sus posibilidades de jugar: «Eso nunca se sabe, el míster es el que prepara el partido y lo enfoca en función del rival. Yo tengo que seguir trabajando y, si tengo la oportunidad, aprovecharla. El equipo viene de una victoria, con jugadores que han sabido aprovechar su oportunidad y lo bueno de este equipo es que todo el mundo suma».



Kike Sola no será el único efectivo que Jagoba Arrasate recupera para el domingo. Marc Mateu estará a disposición del cuerpo técnico tras cumplir un partido de sanción e igualmente Ripa entrena ya con normalidad por lo que también podría ser de la partida. El que no podrá estar este fin de semana ante los chicharreros es Julio Álvarez quien ayer no entrenó junto al resto de los compañeros. Además, habrá que ver cómo evoluciona Casado quien ayer tuvo que abandonar la sesión antes de sus finalización tras un golpe con un compañero durante la sesión.