En el nombre del gol

Manu de Moral recaló la temporada pasada en el C.D. Numancia para ser su referencia ofensiva. Lo fue durante los primeros meses de competición, mientras que le respetaron las lesiones, meses en los que anotó nueve goles que le permitieron acabar la campaña como máximo realizador rojillo pese a perderse casi toda la segunda vuelta. Por este motivo, el jiennense le pide salud a la temporada 2017-2018, no tener lesiones ya que siendo así puede aportar su granito de arena al equipo. El gol que tanto ansía todo equipo de fútbol.



Las lesiones es la peor de las lacras que puede afectar a un deportista independientemente del deporte que practique. Manu del Moral sufrió esa lacra en la segunda vuelta del campeonato y de ahí su primer deseo para este curso no sea otro que tener salud. Teniendo salud puede estar sobre el terreno de juego y, si está sobre el verde, puede marcar diferencias, aportar su granito de arena al equipo: «Sobre todo salud que se traduce en no tener lesiones. Si no hay lesiones yo confío en mis condiciones y en lo que puedo aportar al equipo y sobre todo pido eso, que no haya más lesiones».



El delantero rojillo comenzó de cero el pasado día 13 junto al resto de compañeros y el pasado sábado disfrutaba también de minutos. Las piernas aún pesan pero en los entrenamientos, como otros compañeros, ya deja detalles de lo aportó el curso pasado. «Bien me vi bien. Sobre todo lo más importantes es acumular minutos, ir cogiendo buenas sensaciones y, sobre todo, olvidar la lesión. Al final, con minutos y que todo transcurra de forma normal, ayuda a que psicológicamente la lesión se quede atrás. Las sensaciones son muy buenas tanto en los entrenamientos como en el partido del otro día y acumulando minutos para estar todo lo mejor posible de cara al comienzo liguero», expresaba el jugador sobre la primeras sesiones de entrenamiento.



A esas sensaciones ha contribuido el trabajo que Manu del Moral ha realizado en vacaciones. Ha sido un descanso activo, trabajando «la fuerza del cuádriceps y de los isquios», para evitar contratiempos en este plazo de preparación. Su objetivo personal es llegar al inicio liguero en las mejores condiciones posibles para, en principio, volver a ser una de las referencias de ataque del equipo. Ahí, como nueve puro, se ve el jugador esta temporada cuando, matiza, «el míster lo crea oportuno», si obviar que puede hacerlo en varias posiciones. «La pasada temporada sí es verdad que jugué de delantero centro pero en mi carrera he jugado en banda, de media punta...me puedo adaptar a cualquier posición y, sobre todo, aportar al equipo dentro de sus necesidades», explica el futbolista.



Manu del Moral sigue en el C.D. Numancia pero la competencia en ataque cambia con la llegada de Guillermo o Higinio además de otros jugadores de segunda línea. Para el jugador andaluz esa competencia es para «sumar» y todo lo implica sumar es «bueno para todos». «En un equipo tiene que haber competencia en todas las líneas porque eso es lo que te va a permitir como colectivo e individualmente. Hace falta un equipo como el comer porque es fundamental», significa el veterano jugador de 33 años.



El delantero valora también la pretemporada del grupo, un trabajo en el que «las sensaciones son buenas, ves a gente nueva y con ganas de aportar». De esos nuevos integrantes de la plantilla el ariete apunta a su buena «predisposición». «Luego el año es muy largo para que cada jugador demuestre lo que lleva dentro y lo ponga a disposición del equipo. Por eso ahora me quedo con la buena predisposición de todos, la predisposición de hacer las cosas bien», concluyó el pichichi rojillo de la pasada temporada.