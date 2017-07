Neymar aún sigue en el Barça

Ernesto Valverde promete que se verá un Barça reconocible –evidentemente, una de las razones por las que se le fichó era que no cambiara las esencias del equipo– y los aficionados vieron al Barça de siempre. Con otros matices, claro, propios de la nueva mano lo guía, pero conservando el estilo propio que le caracteriza. Con más virtudes que defectos pese a tratarse del primer partido de la pretemporada.

El Barcelona que es todavía de Neymar, y que no dejará de serlo si el brasileño acaba marchándose. Aún sigue en el equipo, y el empeño que mostró –más notable que en la eliminatoria ante la misma Juventus que les echó de la Champions hace tres meses– se tradujo en dos goles maravillosos, sobre todo el segundo, de los que se hará una lectura conveniente según el desenlace que tome el serial que han ideado él y su padre con el Barça y el PSG expectantes ante el final de la trama: o habrá reafirmado su amor por el Barça o se habrá despedido reivindicado la condición de número uno que coarta la presencia de Messi.

TRIDENTE DE DOS

Jugaron dos de los tres componentes del tridente (Suárez aguardó su turno para la segunda mitad en beneficio de Alcácer), y entre Messi y Neymar atosigaron a una Juventus que también estrenaba el calendario de amistosos. Entre ambos fueron pergeñando jugadas que siempre culminó el brasileño, muy certero ante Buffon. El mito italiano se mostró lento de reacción e incapaz de alargar la mano ante los cercanos remates de Neymar.

Leo lanzó a su socio brasileño, que se escapó siempre de Lichtsteiner, mucho peor que Dani Alves, quien supo atar en corto a Neymar en abril. Las ganas de jugar del 11 azulgrana excitaron la impotencia de los italianos, que la tomaron con él. Especialmente Marchisio.

EL 4-3-3 DE SIEMPRE

La primera seña de identidad que conservó Valverde fue el 4-3-3 característico del Barça. Más radical incluso que el de Luis Enrique, ya que Messi partió siempre desde la banda derecha, como extremo, y a ella regresaba con cierta disciplina al acabar cada jugada de ataque. Mascherano reapareció el primer día tras caer aparatosamente lesionado en el último de la campaña anterior.

Valverde mezcló titulares y suplentes –lo mismo hizo Allegri– para que el equipo no se cayera tras el descanso, pero manteniendo el dibujo. Umtiti, Alba, Busquets, Sergi Roberto, que volvió a su añorada posición de interior, y Suárez apuntalaron el edificio. La Juventus, en cambio, se reforzó con la entrada de los cinco suramericanos que se habían incorporado más tarde al equipo. Paulo Dybala espabiló al equipo, pero fue Chiellini, de cabeza y en un córner, quien marcó. Igual que en la Champions.

UN REVULSIVO

Los cambios no mermaron al equipo, menos vertical y talentoso, pero concentrado por igual. La llegada de Valverde ha ejercido de revulsivo, y el primer día los jugadores se creen en condiciones de pelear por la titularidad. No todos, en realidad: los dos porteros del filial bajarán un escalón y Munir, Douglas y Vermaelen intuyen que no les quieren de vuelta. Fueron los únicos que no jugaron.

Sí lo hizo Arda Turan, como extremo derecho, y Denis Suárez en la izquierda, que no hicieron olvidar a sus predecesores. Sin Messi y Neymar en el campo y con Dybala e Higuain en él, las fuerzas -y las ocasiones de gol- se igualaron, pero por poco tiempo. Demasiado poco para impedir que una victoria plasmara el inicio de la era Valverde.



Juventus, 1; Barça, 2

JUVENTUS: Buffon (4), Lichtsteiner (4), Benatia (5), Barzagli (6), Asamoah (6), Khedira (5), Marchisio (6), Sturaro (5), Lemina (5), Betancur (4), Mandzulic (4).

Técnico: Massimiliano Allegri (5).

Cambios: Chiellini (6) por Barzagli (m. 46); Pjanic (5) por Marchisio (m. 46); Rincón (5) por Khedira (m. 46); Szczesny (6) por Buffon (m. 46); De Sciglio (5) por Lichtsteiner (m. 46); Dybala (6) por Lemina (m. 59); Douglas Costa (5) por Sturaro (m. 59); Mandragora (5) por Benatia (m. 69).

BARÇA: Cillessen (6), Aleix Vidal (6), Piqué (6), Mascherano (6), Digne (5), Rakitic (6), Samper (7), Iniesta (6), Messi (8), Alcácer (5), Neymar (10).

Técnico: Ernesto Valverde (7).

Cambios: Ortolà (6) por Cillessen (m. 46); Semedo (5) por Aleix Vidal; Marlon (6) por Piqué; Umtiti (6) por Mascherano; J. Alba (6) por Digne; Busquets (6) por Samper. S. Roberto (6) por Iniesta; Aleñà (5) por Rakitic; Arda (5) por Messi; L. Suárez (5) por Alcácer; Denis (5) por Neymar (m. 46).

GOLES:

0-1 (m. 15) Neymar hace una pared con Alcácer y marca de tiro colocado.

0-2 (m. 25) Neymar se escapa del acoso de cinco defensas y bate de cerca a Buffon.

1-2, (m. 62) Chiellini remata de cabeza en un córner.

Árbitro: Edvin Jurisevic (5), estadounidense.

Tarjetas amarillas: Aleix (m. 34), Marchisio (m. 42), Lichtsteiner (m. 43).

Campo: MetLife stadium.

Espectadores: 82.1.04