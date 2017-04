Nadal: "Ganar Montecarlo ha sido un paso adelante y en el momento adecuado"

Serio como si no hubiera ganado el décimo título en Montecarlo, Rafael Nadal ha llegado a Barcedlona con el gesto de quien ya está pensando en el nuevo reto. Otro 10 en el Barcelona Open Banc Sabadell que ha comenzado hoy."Estoy donde quería estar, contento por haber ganado un torneo muy especial", ha dicho en una rueda de prensa en el RCT Barcdelona poco antes de volver a la pista para "tocar un poco la bola". Antes, por la mañana, había realizado la foto oficial del torneo junto a su amigo y medalla de oro Marc López, en el estadio de Montjuich junto a Antonio Rebollo para conmemorar los 25 años de la celebración de los Juegos Olímpicos de Brcelona 92.

Nadal ha valorado la victoria en Montecarlo como "algo especial,.Alli fue el primer Masters 1.000 que gané (2005) y aunque queda lejos y las sensaciones se olvidan fue muy importante para mí. Volver a ganarlo por décima vez es algo increible. La victoria del domingo llegó en el momento adecuado para ganar un torneo. Un paso adelante que he aprovechado", ha valorado orgulloso, consciente de que era un triunfo que le faltaba en una temporada en la que había llegado a tres finales (Australia, Acapulco y Miami), pero en la que aún no había mordido ningún título.

EL ANTERIOR TÍTULO

El último título de se remontaba precísamente al año pasado enBarcelona. No volvió a ganar ninguno más cuando se sentía más en forma. No solo eso una lesión en la muñeca le obligó a retirarse de Roland Garros, donce busca otra décima, la más importante para su carrera. Después el resto de temporada hasta que decidió parar se limitó a la alegría de los Juegos Olímpicos de Río, donde ganó el oro, sin estar en forma. "Hice unos grandes Juegos y no se por qué. No llegue en forma por la lesión y, después, al final tuve que parar".

Por eso, como ha hecho siempre, el tenista mallorquín, ha evitado cualquier muestra excesiva de orgullo por el triunfo. "Siempre ha sido así. No quiero que me afecten las grandes victorias ni las derrotas. Eso no me cambia mi forma de pensar. Siempre intento tocar con los pies en el suelo", ha asegurado. Su único objetivo es "jugar como lo estoy haciendo y que las lesiones me respeten. Necesito estar sano, eso es vital", ha insistido.

El exnúmero 1 mundial se muestra feliz por como ha empezado la temporada y la forma en la que ha llegado a la temporada de tierra. "Unos torneos muy especiales para mí, desde siempre", ha dicho. Nadal espera continuar en la buena linea esta semana en Barcelona y aprovechar la dinámica, aunque admite que el torneo no va a ser fácil. "Hay un buen cuadro con Murray y Zverev. lástima de la baja de Nishikori, pero es un torneo de máximo nivel", ha admitido el mallorquín que el miércoles debutará contra el vencedor del tpartido entre el argentino renzo Olivo o el brasileño Dutra Silva.

EL CLÁSICO

Si de algo estaba menos contento Nadal era del clásico. No tenía ganas de hablar y ha dicho que será la última vez que hable de eso. "Como seguidor del fútbol fue un partido muy emocionate en el que pudo pasar de todo, como aficionado del Madrid habría preferido otra cosa. La victoria del Barça pone la liga más emocionante y puede pasar cualquier cosa. Si hubiera ganado el Madrid se habría sentenciado, pero aún tengo esperanzas".