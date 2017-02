El Nacional de Rallyes está en el aire para Cristian García

El mundo del deporte es en muchas ocasiones una caja de sorpresas y todo un campeón de España de rallyes sobre asfalto en 2016 como es el soriano Cristian García podría quedarse fuera del Nacional de este año al no tener equipo. El abandono de Mitsubishi y Repsol hipoteca la participación del piloto de la escudería Automoto Soria en el Campeonato de España. Cristian, que no tuvo rival, busca equipo. Es como si en el mundo del fútbol el mejor en jugador español no encontrara acomodo en ningún club de la Primera División. Ver para creer.

Cristian García, que de cara a este año tenía pensado hacer el doblete participando en el Nacional sobre asfalto y en el de tierra, conocía la pasada semana la decisión de Mitsubishi y Repsol de no estar en el campeonato. «Fue una auténtica sorpresa. Una decisión que no nos esperábamos y que nos deja en vilo», comentaba el piloto. Y es que para el inicio de los dos campeonatos resta poco más de un mes.

Así, el vigente campeón de España inicia la cuenta atrás para encontrar un equipo y un patrocinador de cara a la aventura en 2017. «Las sensaciones en estos momentos son malas y ahora mismo diría que tenemos complicado correr», indicaba Cristian.

El paso del tiempo juega en contra del soriano ya que por estas fechas lo normal sería estar probando el coche e ir ajustando las cualidades para llegar con la mejor mecánica posible para el debut en el Nacional.

El Campeonato de España de Rallyes sobre tierra arrancará el 10 y el 11 de marzo en Lorca, mientras que sobre asfalto el banderazo de salida será una semana más tarde en Córdoba.

Tras conseguir ocho victorias de 10 posibles (siete cosechadas por Cristian García y una por Alberto Monarri) y haber conseguido todos los títulos de la pasada temporada, la marca de los tres diamantes vuelve a decir adiós al Nacional de asfalto a pesar de haber llegado a un preacuerdo verbal con RMC Motorsport a finales del año pasado. Mitsubishi España no tiene el presupuesto necesario para seguir con el equipo y es por ello que retira su patrocinio en una decisión comunicada recientemente.

Cristian García se proclamaba el pasado mes de septiembre campeón de España de Rallye en asfalto, con dos pruebas de antelación, tras su participación en el Rallye Villa de Llanes. El piloto ganaba seis de las ocho en las que participaba en la pasada edición del Nacional.

Se esperan dos semanas de intenso trabajo en los despachos en busca de patrocinadores que permitan al equipo poder competir en la próxima temporada del Campeonato Nacional. Concretamente tienen las dos unidades del Mitsubishi Lancer Evo X R4 preparadas y adaptadas a la nueva normativa técnica de 2017, mientras que sus dos pilotos han reconocido no tener montura. El historial es difícilmente mejorable, habiendo conseguido en las 10 pruebas que conformaban el calendario del año pasado ocho victorias y los principales títulos, tanto individuales como en el apartado de equipos.

La incertidumbre sobre el futuro de Cristian García y Alberto Monarri se suma al de Manuel Mora, una de las jóvenes promesas del panorama nacional y que hasta la fecha no saben si tomarán la salida con los mejores especialistas del país.

Cristian García fue la sensación el año pasado dominando el Campeonato de España de principio a fin. Se estrenaba con dos victorias en las pruebas puntuables celebradas en Canarias y un año después podría quedarse viendo los ‘toros desde la barrera’. El mes de febrero se antoja vital en un trabajo desde los despachos.