Muguruza: "He dado un puñetazo en la mesa otra vez"

Esta vez no durmió con la copa en la mesita del hotel, como en Roland Garros. El trofeo se lo entregaron anoche en la gala tradicional de campeones en el edificio Guildhall, en la City de Londres. Pero como en París hace un año, Garbiñe Muguruza no pudo casi dormir de la emoción. "Me desperté muy pronto a las cuatro de la mañana pensando ¿Es verdad? ¿Tengo Wimbledon? y miraba el pin que me habían dado después de ganar. Y, sí, allí ponía que ya era miembro del club que es una de las cosas que dan a los campeones".

La tenista española cuenta la anécdota en una sala de la casa de IMG, su mánager, en el número 20 de Lancaster Gardens en Wimbledon, donde ayer se entrevistó, uno a uno, con los enviados especiales de la prensa española que estaban el el torneo. Relajada, con una camiseta blanca y unos tejanos, feliz y sin síntomas de cansancio evidentes explicaba sus primeras sensaciones 24 horas después de ganar el título. Por la noche había ido a celebrarlo con su equipo al restaurante español Cambio de Tercio, una tradición y, después, tenía previsto ir a Harrods para comprarse el vestido para la gala de campeones. Desbordaba alegría, orgullo y felicidad.

-- Se ha despertado con su fotografía en todas las portadas y titulares que hablan de 'Mágica Muguruza', 'Reina de Wimbledon'... ¿Que le dice todo esto?

Me gusta. Me parece que he ganado el torneo más prestigioso del tenis. Esa es la primera sensación, por algo dicen que es 'el torneo'. Estoy encantada. Es un sueño hecho realidad.

-- Un sueño que no es el primer que ha cumplido. El año pasado ganó en Roland Garros. ¿Es distinto?

Roland Garros es muy importante, pero ganar otro Grand Slam y, además Wimbledon es muy importante. Es algo que se sueña desde muy pequeñita y volver a verlo hecho realidad me parece increíble.

-- Hace solo un mes se marchó de Roland Garros, llorando. Había perdido el título y la afición francesa no se portó bien en su partido contra Mladenovic. Se fue con ánimos de revancha y dijo: Tengo hambre de hierba...¿Está saciada?

Cuando acabé París me dije a mi misma que lo que viví en el torneo me tenía que ayudar a muchas cosas. Aprender a gestionar los partidos, el público, la situación. Me dije: Cambio de página. Voy a ir a muerte a por la hierba. Quiero demostrarme a mi misma que esto ya ha pasado y que tengo otra oportunidad. Y ahí está. Estoy contenta de haberlo conseguido, que mi objetivo se ha hecho realidad.

-- ¿Vino a Wimbledon a ganar?

Si. Me encontré muy bien en las semanas anteriores. En Birmingham llegué a semifinales. En Eastbourne fue como, un visto y no visto, pero me vino bien para centrarme en Wimbledon y preparar con tranquilidad el torneo junto a Conchita y todo el equipo.

-- ¿Conchita --Martínez, capitana de la Copa Federación y de la Copa Davis-- ha sido un talismán?

Me ha dado tranquilidad. Ella había ganado aquí. En el día a día hemos estado trabajando muy bien porque ya nos conocemos de la Copa Federación y se lleva muy bien con Sam --Summyk, su entrenador ausente por el embarazo de su mujer--. Se hablaban cada día. Conchita ha sido una más en un gran equipo que me ha ayudado a conseguir este éxito.

-- ¿Cuál era su sentimiento durante estas dos semanas?

Yo me sentía muy bien. Muy fuerte. Preparada físicamente, mentalmente y muy fina de tenis. Me decía: 'van a tener que sufrir para ganarme'.

-- ¿Cuándo vio que estaba realmente a punto para ganar?

Creo que el partido contra Angelique Kerber me ayudó a creer realmente en mis opciones. Noté el cambio al jugar contra ella por la dureza del partido, por cómo conseguí ganarlo. Superé una barrera importante. había ganado a la nº1. Fue una victoria buena.

-- En la final con Venus Williams hubo un momento clave cuando salvó los dos 'sets balls'

Si, la verdad. Ella estaba muy dura, pegando muy fuerte, pero me dije: 'Ten calma, relax, sigue igual que hasta ahora'. Solo pensé en ganarle el punto cada vez.

-- ¿Y después que pensó cuando lo salvó y tuvo el saque para ganar el set?

Uf!....Menos mal que gané el primer set porque había tenido dos 'set balls' en contra y me decía tiene que salvarlos como sea. Era muy importante y cuando lo gané me dije: 'ya está encarrilado'.

-- Y luego nueve juegos de corrido.

Si. Jugué muy bien y ella hizo varios fallos que no había tenido en el primer set y enseguida cogí la autopista.

-- Es la única tenista que ha derrotado a las hermanas Williams en una final de Grand Slam

No lo sabía, la verdad. Me gusta jugar contra las mejores en las finales, porque demuestra que me he ganado el título y para mí tiene más valor ganar a las mejores.

-- Ya tiene dos Grand Slams con 23 años. ¿Cúales son sus objetivos ahora?

No lo se. Soy ambiciosa. Quiero seguir ganado torneos importantes, todos los que pueda.

-- ¿Un titular para su triunfo en Wimbledon?

Ha sido el mejor torneo de mi carrera. Quizás ha habido momentos en los que he jugado mejor al tenis, pero me siento muy satisfecha por cómo lo he gestionado y lo he llevado todo.

-- Ha dicho usted que ha cambiado en su actitud y como afrontar los partidos. ¿Cuándo se produjo el cambio?

He aprendido a contenerme, a saber llevar las situaciones con más calma. A veces soy muy explosiva. Y lo he conseguido. Sentía que había hecho muchos cambios, mejorado en todo, física y mentalmente, de juego, pero no llegaba el momento. Pero por fin lo he conseguido. Ese dado el puñetazo en la mesa, otra vez.

-- ¿Y ahora ¿algún deseo?

Poder aprender de los errores que he cometido en el pasado y que eso me ayude para seguir jugando como he hecho en Wimbledon muchas más veces.

-- Ha cortado la lista de Williams que había en palmarés del torneo. No está mal

Bueno! Estaba 12 veces su nombre, ahora está el de Muguruza.