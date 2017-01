Con los mejores deseos

Salud y un patrocinador. Esas son las dos peticiones del C.V. Río Duero para el 2017 que está a la vuelta de la esquina. El club celeste califica de «duro» el 2016 que está a punto de finalizar, un año en el que no obstante han conseguido cumplir los objetivos propuestos a comienzo de temporada.

El reloj marca ya las horas transcurridas del nuevo año, un año para el que el club celeste tiene dos peticiones. Una de ellas es la que lleva solicitando desde la refundación del club hace ahora cuatro temporadas, un patrocinador que de una estabilidad a la entidad a medio plazo. «Para consolidarnos definitivamente, para ser más sólidos necesitamos un patrocinador. Cada año tenemos que luchar por salvar la temporada y un patrocinador nos permitiría realizar un proyecto a tres ó cuatro años y fortalecer lo que estamos haciendo. No perdemos la esperanza de poder conseguir algún día», indica el vicepresidente del C.V. Río Duero, Ángel Romera.

La segunda petición para el nuevo año no es otro que salud. La plantilla celeste se ha visto aquejada por múltiples incidencias esta temporada hasta el punto de que Sevillano no ha contado con la plantilla al completo y en condiciones en ningún encuentro, una situación que se fue agravando a medida que pasaron las jornadas. Jean Oriol, Manu Salvador, David Sanz, Sevillano o Abel Bernal, quien aún no está al cien por cien, han estado renqueantes o se han perdido partidos, lo que ha redundado en el rendimiento del equipo de una u otra manera.

A la hora de valorar 2016, Ángel Romera señala que «siempre decimos que cada año que estamos vivos, que jugamos en la Superliga, en la máxima competición es un éxito». «2016 ha sido un año duro pero también se han cumplido todos los objetivos», apunta el vicepresidente de la entidad celeste. Al hablar de esos objetivos, el directivo del club soriano apunta a la Copa del Rey a la que accedió el equipo y donde cedió en el primer cruce ante Electrocash así como la clasificación para el play off por el título, donde se cruzó con Unicaja Almería. «Para el play off nos clasificamos cuando no había terminado la liga regular. El pabellón presentó siempre una buena afluencia de público y el equipo dio espectáculo», apunta Ángel Romera quien explica que en el compromiso de play off ante Unicaja se logró llegar el pabellón. El directivo celeste da más argumentos a la hora de valorar positivamente parte de 2016. Tres de los jugadores que militaron la temporada pasada en el equipo, Dani Macarro, Ignacio Sánchez y Carlos Jiménez, acabaron siendo internacionales con la absoluta. Sevillano y Salas ya pasaron en su día por combinado nacional.

La entidad cuenta para esta temporada con un presupuesto que ronda los 145.000 euros. Es un presupuesto modesto que no está impidiendo al equipo estar peleado por clasificarse para la Copa. «Estamos con opciones de conseguirlo y eso hay que valorarlo en su justa medida», indica Ángel Romera. El año que está a punto de finalizar ha servido también para consolidar otras estructuras del club y, en concreto sus, categorías inferiores. En estos momentos el C.V. Río Duero controla y enseña a más de niños a través de tres equipos y tres escuelas. «Con los niños buscamos un nicho de futuros jugadores. Si cada tres años llegara un jugador sería bueno. Ahora hay dos trabajando duro que pueden dar el salto. Con las niñas teníamos una demanda y la respuesta que hemos tenido ha sido magnífica», expresa Ángel Romera.