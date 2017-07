El mejor silbato

La Gala del Baloncesto de Castilla y León se celebrará este sábado en el Palacio de la Audiencia de Soria y el nombre propio de la misma en clave soriana será el de Alejandro Calvo Aceña, que ha sido elegido por los responsables federativos como el mejor árbitro de la región. Un premio que recibirá en su casa, arropado por los suyos, y del que asegura que cuando se enteró de la noticia fue «una sorpresa muy grande». Alex Calvo, como se le conoce en el mundillo de la canasta, será el gran protagonista soriano de un acto en el que se reconocerá a los mejores exponentes del basket de Castilla y León.

Alex, de 31 años de edad, comenzó en el deporte de la canasta como jugador defendiendo los colores de diferentes equipos sorianos que militaban en categorías regionales. «Mido 1.80 y por mi estatura jugaba de base», comentaba sobre sus inicios. Asegura que no se le daba mal la faceta de jugador, aunque reconoce que «bastante mejor árbitro que jugador». Comenzó a relacionarse con el silbato gracias a la figura de su padre, también colegiado, y desde entonces ha ido creciendo hasta pertenecer esta temporada al Grupo 2 de árbitros FEB. Alex ha pitado este curso en la Liga EBA y en la Liga Femenina II.

Pasada la treintena de edad sabe que llegar a la ACB es «difícil», por lo que cuando se le pregunta por sus objetivos dentro del mundo del arbitraje su contestación es rotunda un contundente: «Lo que quiero es disfrutar y mientras disfrute seguiré pitando».

Alex está acostumbrado a hacer las maletas cada fin de semana para dirigir un determinado partido. No tiene demasiado tiempo para descansar o para estar con familia y amigos. Pero lo suple con la pasión por el mundo del arbitraje. «Pitando en esta categoría en la que estoy yo se puede vivir», afirma, aunque no tiene dedicación exclusiva al silbato ya que Alex Calvo es un profesional de la publicidad.

Lleva ya muchas batallas a sus espaldas en las canchas de baloncesto y no duda en asegurar que «casi todo lo que me ha pasado relacionado con el arbitraje ha sido positivo, agradable». Sin embargo después de muchos años en la brecha, Calvo Aceña también tiene en la memoria episodios no tan afortunados y edulcorantes. «El peor momento fue cuando en un encuentro un jugador agredió a mi compañero. Fue un hecho muy lamentable y que ha sido la excepción». Alex se queda con las situaciones divertidas como el día que fue a pitar un partido y se dejaba en Soria las zapatillas. «Nada, pues que tuve que comprar otras en la ciudad en la que ser celebraba el partido», señala.

Los colegiados, especialmente en deportes como el fútbol, están en el ojo del huracán y ello hace que impartir justicia no sea una misión nada sencilla. «Lo más importante a la hora de arbitrar es saber convivir con el error», indica Calvo, quien añade que «lo vas a cometer sí o sí y lo fundamental es aprender de ello para ir mejorando y que los fallos no se vuelvan a repetir». Ser árbitro no es sencillo y para Alex la máxima cuando se cuelga el silbato es la siguiente: «Ser firme con los jugadores cuando tomas una decisión y a la vez ser humilde».

El galardón de la Territorial fue para él en su día una sorpresa, «un premio al trabajo realizado a lo largo de estos años. Para mí es un orgullo que el baloncesto de Castilla y León se haya acordado de mi labor».

Saga familiar

Alex Calvo hacía su debut en la categoría FEB el 26 de noviembre del año pasado en el partido entre CB La Flecha y el Instituto Rosalía de Castro. Toda una vida relacionada con el deporte de la canasta, primero como jugador y después como árbitro. Su incursión en el arbitraje fue al emular la figura de su padre. «El ‘gusanillo’ me lo metió mi padre», apostilla. Y es que Enrique Calvo fue colegiado y su hijo tomó el testigo. De tal palo tal astilla, aunque la astilla en este caso superó los méritos del progenitor. Alex, que está muy ligado al baloncesto provincial, conoce a la perfección este deporte en Soria y es optimista de cara al futuro. «En estos momentos tenemos a dos clubes como el Fuente del Rey y el Club Baloncesto Soria que están trabajando muy bien con la cantera», comentaba Alex. El árbitro añadía que «si se continúa trabajando así estoy convencido de que dentro de unos años tendremos equipo en la categoría senior». Alex apuntaba a la escasa población como uno de los males para que salgan jugadores. «Somos 35.000 habitantes y la cantera da para lo que da», señalaba. Alex Calvo confía en el futuro del deporte de la canasta en tierras sorianas y su esperanza es que a base de trabajo los frutos vayan llegado. Tanto el Fuente del Rey como el Club Baloncesto Soria son los dos ejemplo de la labor de base que se está realizando en la ciudad.