El mejor tras los mejores

El técnico del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano, destacó ayer la importancia de los dos próximos compromisos ante Textil Santanderina y F.C. Barcelona de cara a finalizar en la quinta plaza de la Superliga esta temporada. El de Rioseco destacó el buen ambiente en las gradas durante la pasada Copa del Rey, un ambiente cuya importancia trasladó al pabellón de Los Pajaritos al significar que «si la gente dejara de venir en dos años desaparecería el club».



Finalizar en la quinta posición de la tabla, tras los cuatro grandes de la competición, ha sido el objetivo del C.V. Río Duero durante parte de la temporada. Para lograr ese objetivo, a tres puntos en estos momentos, Manuel Sevillano consideró claves los dos próximos encuentros ante Textil Santanderina y F.C. Barcelona. «El regreso tras la Copa ha sido normal. Tienes dos días que dices, ¿y ahora qué? Para nosotros no es lo mismo ser quintos que décimos, estamos aquí para completar un buen año y para ello son claves estos dos partidos», expresó.



Con las cuatro plazas de play off ya adjudicadas y dos equipos ya descendidos queda por establecer las posiciones del quinto al décimo clasificado y ahí el Río Duero quiere ser «el mejor de los no grandes». «Este año el quinto puesto vale mismo que el cuarto de la temporada pasada o el tercero de hace dos. Para nosotros el objetivo es claro y el calendario no está mal», recalcó Sevillano que explicó que tanto Textil Santanderina como F.C. Barcelona, que preceden a los celestes en la tabla, son dos conjuntos que lo están «haciendo bien». Además de estos dos conjuntos, el Río Duero debe medirse a Electrocash y Mediterráneo, los dos últimos clasificados, siendo el gran escollo en el tramo final de fase regular la visita a la cancha de Unicaja.



Textil Santanderina pisará precisamente Los Pajaritos este sábado a partir de las 19.15 horas. El ex del Río Duero Víctor Bouzá es uno de los jugadores destacados del equipo cántabro si bien no está jugando en los últimos encuentros. «Si juega será un referente pero en ataque Textil tiene dos centrales y un opuesto que lo están haciendo bien», añadió Sevillano que tiene la baja de Dani Sanz para mañana.



El preparador del C.V. Río Duero analizó igualmente la pasada Copa del Rey a la que Ventura Palma llegó en un «punto de excelencia», que fue clave en su victoria. El de Rioseco destacó no obstante el ambiente que hubo en las gradas y la sensación de que «la afición se lo pasó bien». «Fue un ambiente de fiesta total, con los aficionados cantando Domingo de Calderas, hubo comunión entre equipo y afición y espero que el sábado (por mañana) siga habiendo ese ambiente». El técnico no obvió que los resultados ayudan a que haya ese ambiente en las gradas y puso como ejemplo Teruel. «Aquí lo conseguimos con las posibilidades que tenemos. Este club irá en función de que la gente venga. Si la gente dejara de venir, en dos años desaparecería el club», significaba el máximo responsable del banquillo soriano.