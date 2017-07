Marta Pérez: "Ser la campeona no me va dar nada"

Marta Pérez Miguel defenderá en Barcelona el título logrado el año pasado en Gijón. Llega a la cita con la segunda mejor marca de la temporada (4:07.35), por detrás de Solange Pereira (4:06.39), su principal rival en la lucha por el oro junto a Blanca Fernández. Por esa igualdad no se ve favorita al título si bien reconoce que llega a la competición con confianza. La fondista soriana compite en el Nacional con la vista puesta en el Mundial de Londres que arranca el día 4 y en el que, salvo sorpresa, estará presente. El trabajo duro de preparación ya está hecho y ahora solo falta ponerlo en práctica sobre la pista.



Pregunta.- ¿Cómo se encuentra horas antes de comenzar la competición más importante de España?

Respuesta.- Bien, llego en un buen momento, con confianza. He entrenado bien, hemos hecho series de velocidad y han salido bien. Ahora no hay nada que me apetezca más que correr.



P.- Está claro que el objetivo es defender el título.

R.- Sí, el objetivo es ganar. Siempre es el mismo aunque no hubiera logrado el título el año pasado. Gané porque corrí mejor pero este año hay más nivel, hay mejores marcas y creo que será más igualado. Yo parto como campeona pero eso no me va a dar nada.



P.- ¿Se siente más presión por el hecho de ser la campeona y defender el título?

R.- Creo que eso depende la persona y cómo seas. En mi caso no porque fui la campeona el año pasado pero no soy una clara favorita, no gané por diez segundos de ventaja a mis rivales. Si corres bien y otra corredora te gana no es un fracaso no ganar. Aún así llego con confianza al Campeonato.



P.- ¿Quiénes son sus principales rivales?

R.- En principio las favoritas para estar en el pódium son Solange (Pereira), Blanca Fernández y yo. Son las que llegamos con mejor marca al Campeonato de España pero nunca se sabe. Yo puedo correr en semifinales, tener un tropezón, caerme y no clasificarme ni para la final. Si no ocurre nada raro las tres atletas que he dicho antes vamos a estar muy igualadas.



P.- ¿Cuál puede ser la clave de la carrera?

R.- Tienes que hacer bien todo. Quizás el que esté más listo o aguante mejor los últimos 400 metros, quien llegue con más fuerza a esos últimos metros. Creo que la clave en una prueba de 1.500 se encuentra en la estrategia que tengas en carrera y en ser más lista que las demás, ir bien colocada, la fuerza de los últimos metros. También hay que ver cómo discurre la carrera. Igual no es una prueba tan rápida y se decide en un cambio brusco en la última vuelta.