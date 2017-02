Marta Pérez Miguel (Soria, 19-04-1993), recibe hoy el Premio Provincial del Deporte de 2016, un reconocimiento que le otorga la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva por sus méritos del año pasado. Entre esos méritos se encuentra el título de campeona de España absoluto en 1.500, algo que un soriano no lograba en esa distancia desde la época de Fermín Cacho. La soriana compagina su labor sobre la pista con la carrera de Medicina, carrera que terminará el próximo mes de mayo con el fin de las prácticas. Una vez logrado eso quiere centrarse durante unos años en su labor como atleta, tener más tiempo para entrenar con el objetivo de marcarse metas más ambiciosas, de ser una atleta de élite. La niña que hace unos años entrenaba en las pistas de Los Pajaritos bajo la supervisión de Ramón Zapata es hoy una mujer que entrena en Madrid bajo la supervisión de Antonio Serrano, toda una campeona de España.



Pregunta.- Hoy recibe su segundo galardón como mejor deportista soriana ¿Qué supone eso para usted?

Respuesta.- La verdad es que puedo resultar repetitiva, pero a nivel personal es uno de los galardones que más ilusión me hace. Recibo un reconocimiento en casa y es lo que más se agradece. Lo recibes de gente habitual, que sabe lo que has hecho durante todo el año, que sabe que has pasado buenos y malos momentos, gente que sigue tus pasos y que, de alguna manera, con su seguimiento te está arropando.



P.- ¿Le ha sorprendido?

R.- No me lo esperaba. Cuando me enteré estaba pasando un tiempo un poco agobiada así que ha sido una sorpresa. No ser consciente de ello hace que la alegría sea mayor. Después de ganar en Gijón igual se te pasa por la cabeza pero en estos momentos no lo esperaba y me ha sorprendido. Además en Soria hay mucha gente que hace deporte y que lo hace bien.



P.- Estamos en plena temporada de pista cubierta, ¿qué objetivos se marca para este 2017?

R.- A corto plazo, hasta el próximo día 24, tenemos posibilidad de intentar la mínima para el Europeo y ese es uno de los objetivos. No me estoy encontrando bien pero el otro día competí y respondí. Quiero volver a intentarlo y veremos a ver qué pasa. En medio, antes del Europeo, está el Campeonato de España de Pista en Salamanca y quiero intentar ganar. Voy a tener las mismas rivales que el pasado verano y quiero intentar lograr el título. Ya en verano está el Campeonato de España donde intentaré revalidar el título y está el Mundial. El Mundial de Atletismo está difícil, piden una marca de 4:07 (su marca en la distancia es de 4:10.43). Quiero ir paso a paso, quiero centrarme en el Campeonato de España porque el Mundial es más complicado.



P.- Hablando con Fermín Cacho sobre usted, nos dice que ha leído que uno de sus objetivos a más largo plazo es estar en Tokio 2020. ¿Qué nos puede contar?

R.- Ese es un objetivo a más largo plazo. No es que sea ese el objetivo aunque quiero ir. Durante los próximo años quiero ser atleta de élite y eso implica ir a campeonatos internacionales o Juegos Olímpicos. Quiero mejorar mis marcas y eso te lleva plantearte esos objetivos, todo ello con cabeza dentro de lo que creo. Creo que puedo mejorar muchas cosas que ahora no puedo hacer porque no tengo tanto tiempo y si le dedico ese tiempo creo que puedo notar esa mejora. Lo hago ahora que es cuando tengo tiempo y puedo hacerlo. Amás largo tiempo quiero ser médico y, si en algún momento hago un paréntesis en mi carrera académica por el atletismo, tiene que ser ahora.



P.- Ha cambiado esta temporada de club, ¿qué diferencias ha notado respecto a otras temporadas?

R.- En los entrenamientos lo he notado muy poco. Entreno con el mismo técnico y con el mismo grupo de siete chicas de la últimas temporadas independientemente del club. Con el Valencia Sports hemos estado en la Copa de la Reina y si ya venía de un club (Seoane Pampín) donde el ambiente era muy bueno tengo que decir que el Valencia Sports también lo tiene. Hay un grupo de atletas en el que hay muy buen ambiente.



P.- Usted, al igual que otros muchos deportistas sorianos se han convertido en un referente para las categorías inferiores ¿Qué les diría a todos esos jóvenes que ahora están empezando y para los que puede ser un referente?

R.- A las niñas, especificamente, les diría que no dejen de hacer deporte cuando llegan al instituto o bachillerato. Ésta es una pelea constante que tengo conmigo misma. Hay niñas que practican un deporte y que llegada a cierta edad lo dejan, paran unos años y quieren volver. Lo vemos en las competiciones de atletismo donde hay muchos participantes en categorías infantil o cadete y llegas a juvenil o sub 23 y hay menos participantes. Les diría que no lo dejen porque luego te arrepientes y dejas uno hábitos que luego es muy difícil recuperar si dejas pasar unos años. La verdad es que me cuesta creer que a determinada edad lo dejen pero hay ahí un factor externo que hace que les cueste seguir practicando deporte. A nivel general diría que si alguien hace deporte es porque se lo pasa bien, porque le aporta algo.