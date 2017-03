«Marcar no obsesiona»

El C.D. Numancia necesita ganar para acabar con la sequía de goles y de victorias que arrastra desde hace seis semanas. El lunes en Sevilla quiere iniciar una nueva cuenta de triunfos para superar la barrera de los 40 puntos y así recuperar la confianza que daría una posición más tranquila en la clasificación. El entrenador numantino, Jagoba Arrasate, reconoce que necesitan sumar de tres en tres y sobre la falta de gol apunta que «marcar no nos obsesiona», según explicaba en la habitual rueda de prensa de los viernes.

«Lo que queremos es ganar y el gol es el medio para llegar a un fin», comentaba el técnico rojillo en su comparecencia ante los medios de comunicación. El gol no obsesiona a este Numancia y tal vez es la mejor fórmula para recuperar el olfato goleador en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla Atlético que está en racha positiva después de su dos últimas victorias ante el Real Zaragoza y el Córdoba.

La falta de triunfos en las últimas seis semanas ha distanciado al Numancia de la zona de play off y ha acercado a los conjuntos que vienen por debajo en la clasificación. «Si no ganas se te acercan los de abajo», señalaba el míster de Berriatua, quien añadía que «estamos en el tramo decisivo de la temporada y necesitamos la victoria para pasar de la barrera de los 40 puntos». Un triunfo en la capital hispalense colocaría a los sorianos con 42 puntos, un poco más cerca de los 50 puntos que se necesitan para seguir en Segunda División la próxima campaña.

Respecto a la situación en la clasificación Arrasate reconocía que «hay que ganar porque es una jornada que dependiendo de los resultados que se den se puede comprimir la zona baja de la clasificación».

En los últimos compromisos ante el Córdoba y Rayo Vallecano al Numancia le ha costado mucho aproximarse a la portería del rival «porque hemos perdido fluidez», indicaba Arrasate. El último gol de los rojillos fue ante el Reus a principios de febrero y desde entonces el poderío ofensivo ha ido a menos hasta quedarse seco.

En este tramo de la competición en la que el equipo numantino encadena seis semanas sin ganar, con tres derrotas y tres empates, la mejor noticia para sus intereses ha sido la portería a cero de las tres últimas jornadas ante Oviedo, Córdoba y Rayo Vallecano. «La parte positiva de estos últimos partidos es el aspecto defensivo. Ahora hay que mejorar el aspecto ofensivo», afirmaba el preparador vizcaíno, quien añadía que «a lo largo de esta temporada hemos demostrado que sabemos hacer goles y también sabemos mantener la portería a cero. Es la teoría de la manta y lo importante es encontrar el equlibrio».

Con un delantero

En el último desplazamiento al feudo del Córdoba, Arrasate apostó por un cambio de dibujo para jugar con un delantero falso. En aquella ocasión ni Jairo Morillas ni Kike Sola fueron titulares, aunque en Sevilla uno de los dos estará en el once inicial, según adelantaba el míster. «Le estamos dando vueltas al once pero jugaremos con un delantero», comentaba. Arrasate no dio más pistas con respecto al once inicial por el que apostará en el Sánchez Pizjuán el lunes a partir de las 20.00 horas.

El Numancia no podrá contar en Sevilla con su capital y Arrasate tiene que buscar su sustituto en la mediapunta del equipo. El entrenador ponía ayer tres nombres encima de la mesa como Pablo Valcarce, Capilla y Dani Nieto, aunque no serían las únicas opciones que maneja. «La baja de Julio Álvarez podía pasar. Es una oportunidad para otros. Ya hemos jugado sin él otros partidos», señalaba el vasco.

El cuadro soriano cerrará la jornada 32 de Segunda División en la que está siendo una semana atípica al jugar su encuentro ante el Sevilla Atlético el lunes. «El hecho de jugar el lunes hace que todo sea diferente, pero no es un inconveniente. Simplemente hay que cambiar el chip», decía Arrasate. El Numancia regresaba a los entrenamientos el miércoles y el domingo entrenará en las instalaciones de Los Pajaritos antes de viajar a Sevilla.

«Este filial parece un equipo veterano. Tienen oficio y compiten muy bien. Son capaces de ganarte jugando bien y no tan bien...». Con estas palabras el entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, elogiaba al Sevilla Atlético, un equipo que ganaba en la primera vuelta en Los Pajaritos por 1-2. El míster numantino respeta a los andaluces y en su comparecencia de prensa indicaba que «es un buen rival. Sólo ha perdido un partido en casa. No es un filial al uso».