Manu no llega

Manu del Moral no llegará a tiempo para el compromiso de este domingo ante el Reus, a partir de las 18.00 horas en Los Pajaritos, después de que ayer no participara en el partido que sus compañeros disputaron en el amistoso ante el Tudelano. Jagoba Arrasate aprovechó ese compromiso para repartir minutos entre los jugadores menos habituales finalizando el encuentro 0-3 para el equipo navarro.



La disponibilidad de Manu de Moral para el compromiso de este domingo toda vez que el ariete no ha podido participar en los últimos cuatro encuentros ligueros. El pichichi soriano no entrenó junto al resto de compañeros el pasado miércoles y tampoco ayer pudo tomar parte en el amistoso disputado ante el Tudelano por lo que, salvo sorpresa, no estará a disposición del cuerpo técnico.

Un edema muscular en el recto anterior de su pierna derecha apartó a Manu del Moral del terreno de juego en los compromisos ante Mirandés y Levante. Dicho edema muscular está superado pero el jugador no termina de tener buenas sensaciones, algo que es clave para que pueda reintegrarse al trabajo con el grupo.



El pichichi numantino no pudo participar en el amistoso disputado ayer ante el Tudelano en el que milita el soriano Nandi, un encuentro que en el que los rojillos cedieron por 0-3.



Jagoba Arrasate aprovechó el encuentro para dar minutos a los menos habituales hasta el punto de que hizo cuatro cambios a lo largo de los 90 minutos que duró el choque. Munir, Unai Medina, Regalón, Escassi, Casado, Pedraza, Nacho, Dani Nieto, Acuña y Kike Sola fue el once puesto en liza por el técnico vizcaíno. En el descanso, Mikel Saizar sustituyó a Munir bajo palos mientras que en el 69, Pablo Valcarce, Jairo y Orfila entraron por Acuña, Kike Sola y Unai Medina. Iñaki, Ion Vélez (penalti) y Julius fueron los autores de los goles del encuentro.



El amistoso sirvió para que Jagoba Arrasate diera minutos a los menos habituales y, por lo tanto, despejó la incógnita sobre el posible once que presentará este domingo ante el Reus. Todo hace indicar que Jagoba Arrasate podría repetir el mismo equipo que saltó de inicio al campo de Santo Domingo toda vez que solo Jairo, Orfila y Pablo Valcarce, titulares ante el Alcorcón, disputaron ayer algunos minutos ante los tudelanos. La plantilla soriana tiene por delante otras dos sesiones más de entrenamiento antes de afrontar el partido ante el Reus en el que intentará conseguir su tercera victoria seguida de la temporada. Ambas sesiones serán en el anexo de Los Pajaritos a partir de las 11.00 horas siendo la sesión del sábado a puerta cerrada.