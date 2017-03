Manu estará más de dos meses de baja

Manu del Moral tendrá que estar más de dos meses de baja después de que las pruebas a las que fue sometido en la mañana de ayer en Zaragoza revelasen que sufre una rotura de fibras en el recto anterior de su pierna derecha. La resonancia confirmaba que el delantero padece una rotura de fibras en el recto anterior de su pierna derecha a nivel de la unión semitendinosa. «La lesión es un poco más abajo que la que sufría a principios de año», comentaba el doctor del C.D. Numancia, Ignacio Arche. El galeno reconocía que el periodo de recuperación estará entre las ocho y las diez semanas.

De esta forma, Manu del Moral no regresaría a los terrenos de juego hasta finales de mayo o a principios de junio. Si el Numancia no es capaz de meterse en los play off de ascenso incluso podría decir adiós a lo que resta de temporada.

El punta andaluz se lesionaba el pasado sábado en el momento de disparar a la portería del Real Oviedo. Corría el minuto 65 cuando el atacante recibió un balón en tres cuartos y se encaminó hacia la portería ovetense cuando, después de chutar a gol, el jugador rojillo sintió un pinchazo que le hizo ser sustituido por Jairo.

Manu se une a Ripa como baja segura para el encuentro de este sábado en el terreno de juego del Córdoba, un partido que comenzará a las 16.00 horas. El compromiso en El Arcángel será dirigido por el colegiado castellano manchego Isidro Díaz de Mera.

Con esta baja de larga duración las opciones que tiene Jagoba Arrasate para la punta del ataque pasan por Jairo Morillas y Kike Sola. El primero ha disputado un total de ocho encuentros como titular para jugar más de 700 minutos con un gol en su cuenta. Kike Sola todavía no se ha estrenado como goleador numantino en los dos partidos en los que ha sido titular desde que llego en enero.