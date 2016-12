Malestar entre los clubes por la normativa que afecta al siluro en los embalses sorianos

El Bocyl publicaba ayer las Normas Reguladoras de la Pesca en la provincia de Soria en consonancia con la Ley de Pesca de Castilla y León. Nada más salir la misma comenzaron las llamadas telefónicas y las notas de whatApp entre los pescadores sorianos. Y no precisamente para congratularse por la misma. Los pescadores sorianos, a través de directivos del C.D. El Campano y de la S.D. San Saturio, molestaron ayer su malestar por la parte de la normativa que afecta a la pesca del siluro en los embalses de la Cuerda del Pozo y Los Rábanos.



La normativa señala que debido a la presencia de este depredador en estos dos escenarios queda «prohibida en sus aguas el empleo de líneas de pesca de nylon trenzado, señuelos de estrímeres y de peces artificiales, así como la pesca desde cualquier tipo de aparato de flotación» al entender que los mismos «tiene una finalidad inequívoca de fomentar la pesca y posible expansión de dicha especie exótica invasora». «No obstante, y en el marco de campañas de control y erradicación específicas para esta especie, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria podrá autorizar la utilización de estos medios o procedimientos en estas masas de agua» añade la normativa en este punto.



Desde los clubes sorianos se entiende que la nueva normativa es confusa sobre los elementos con los que se puede pescar el siluro y la lucioperca al ser «especies depredadoras para los que se necesitan hilos de nylon o señuelos de peces artificiales». «La normativa genera confusión y va a provocar que el pescador no vaya a pescar porque no están autorizados esos cebos. Ello va a provocar que el pez acabe estando a sus anchas», indica Jesús Aldea, directivo del C.D. El Campano y la S.D. San Saturio, quien añade que la normativa dada a conocer ayer no refleja lo consensuado en su día en el Consejo de Pesca.



Jesús Aldea añade que la normativa tendrá su impacto turístico en tanto que pescadores de provincias limítrofes se acercaban a estos escenarios para la pesca de la lucioperca, especie igualmente invasora para la que se han creado torneos específicos que igual tienen que ser suspendidos.



El presidente del Club de Pesca de Almazán, Juan Pablo Martínez, apuntaba que hay «indignación» entre los pescadores sorianos por una normativa que va a permitir que «haya siluros hasta en el estanque de La Dehesa». «La norma es contraproducente con la Normativa de Pesca. Creo que no es un problema de los técnicos de Soria, es una situación que ordena Valladolid y ante el que la gente no dice nada», explica Martínez quien coincide con Jesús Aldea en el impacto negativo que la norma va a tener a nivel turístico al reducir las posibilidades de pesca en la masa de agua más importante de la provincia.

TEMPORADA TRUCHERA

La pesca de la trucha, con carácter general en 2017, abrirá su periodo hábil en la provincia el 1 de abril y tendrá como límite de plazo el 31 de julio, según recogen las Normas Reguladoras de la Pesca en la Comunidad que publica en su edición de ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La norma, en consonancia con la Ley de Pesca de Castilla y León, contempla que en las aguas trucheras con carácter general se practicará la pesca sin muerte, por considerar que en estas masas de agua la especie, de interés preferente, está presente de forma significativa. Este hecho significa que en las aguas de acceso libre sólo se podrá utilizar la mosca artificial, en cualquiera de sus variedades o montajes, o la cucharilla de un solo anzuelo -en ambos casos con arponcillo ausente o inutilizado- y cualquier ejemplar de trucha que se capture debe ser devuelto a las aguas de forma inmediata con el menor daño posible. Además, se establecen los periodos y días hábiles, tallas, cupos de capturas, cebos y señuelos, procedimientos y artes de pesca para cada una de las especies, así como sus excepciones.