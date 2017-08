La magia del Huesca

El C.D. Numancia recibe el sábado a una S.D. Huesca que, como muchos de los equipos al inicio de temporada, no deja de ser una incógnita sobre lo que puede dar se sí en la campaña que está a punto de arrancar. El conjunto oscense se presenta en Soria con hasta nueve caras nuevas en su plantilla pero la principal novedad es la presencia en el banquillo de Joan Francesc Ferrer Sicilia Rubi, quien toma el relevo dejado por Juan Antonio Anquela.



El club oscense tiene claros sus orígenes. Tiene un origen humilde y por este motivo su primer reto no es otro que lograr la permanencia. El club oscense tiene memoria y en este sentido no olvida que la temporada pasada jugó la promoción de ascenso, un objetivo latente una vez logrado el primero. Para conseguir uno y otra, la gran apuesta de la S.D. Huesca ha confiado en Rubi, un técnico metódico que conoce la categoría y cuyas primeras pinceladas se han notado en pretemporada. Al técnico catalán, que ha recalado con tres hombres de confianza en tierras aragonesas, le gusta que su equipo tenga el balón, que salga desde atrás y aproveche las bandas para, llegado el caso, saber también adaptarse a las circunstancias del encuentro. Con un 4-2-3-1, le gusta que su equipo juegue bien al fútbol, algo que ya consiguió Anquela el pasado curso a lo largo de varias fases.



El equipo ha perdido piezas importantes respecto al pasado curso y presenta nueve caras nuevas en su plantilla, siendo la portería y el ataque los que han sufrido mayores novedades. Remiro (Athletic) y Bardají (Real Sociedad), son los nuevos arqueros blaugranas. La defensa ha sufrido pocos cambios siendo las novedades Jorge Pulido (Sint-Truidense) y Rulo (Linense). Luso (Córdoba), aportará más experiencia al pivote de un equipo oscense que mantiene a sus pilares de la temporada pasada mientras que Gallar (Cultural) es uno de los refuerzos destacados en la media punta. En ataque es donde más se ha reforzado el Huesca este verano. Para esos puestos han llegado cedidos Cucho Hernández (Watford), un jugador que puede actuar de enlace, así como el también cedido Rescaldani (Atlético Nacional) y Chimi Ávila (San Lorenzo de Almagro). Precisamente estos tres jugadores, por desconocidos, son los que más dudas han generado durante la etapa de preparación.



No ocurre lo mismo con Álex Gallar. El Huesca pagó 400.000 euros a la Cultural por el media punta y éste no ha defraudado en pretemporada. Gallar ha sido el máximo artillero de la misma con seis goles, demostrando además que tiene una gran pierna izquierda. Él y Vadillo son los jugadores que más peligro han demostrado en la preparación y los jugadores a tener en cuenta. Por detrás, Melero y Aguilera les guardan las espaldas en una de las zonas más sólidas del equipo de Rubi, un equipo que no lo va poner fácil en Los Pajaritos.